Атака на Сумы: количество пострадавших возросло до 17. ФОТОрепортаж

В Сумах возросло количество пострадавших в результате вражеских атак - 17 человек, среди них - один ребенок. Повреждены жилые дома, детский сад и автомобили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили ГСЧС Украины и Нацполиция.

Как враг наносил удары?

Оккупанты дважды атаковали жилые дома в Сумах.

Первый удар - по многоэтажке: разрушена крыша, возник пожар. После ликвидации возгорания спасатели приступили к демонтажу аварийных конструкций. К медикам обратились 5 человек с острой реакцией на стресс.

Второй удар - по другому жилому дому. Возникли пожары на 1-м и 3-м этажах. Спасатели спасли травмированную женщину и передали ее медикам. Предварительно травмировано 5 человек, среди них ребенок.

В результате удара травмированы 17 человек, среди которых 14-летний ребенок, трое мужчин и 13 женщин разного возраста.

Также повреждены 12 многоквартирных и один частный жилой дом, детский сад, 10 легковых автомобилей, а также выбиты окна на территории одного из предприятий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Запорожье: сотни ударов, есть раненые и разрушения

Последствия атаки

После ударов по Сумам возросло число пострадавших
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака на Одессу: двое погибших, повреждены дома и детский сад. ФОТОрепортаж

за те саудіти захищенні...
11.04.2026 08:19 Ответить
Дійсно,нашо хрущовку якусь захищати,от люкси бандитів...(((
11.04.2026 08:47 Ответить
От уроди... Абсолютно нічим не виправдані удари. Тупо б'ють по житловим будинкам і вбивають мирних людей.
11.04.2026 08:25 Ответить
СМЕРТ ПУЙЛУ!
ОСЬ ТАК ВИГЛЯДАЄ ПАСХАЛЬНЕ "ПЕРЕМІРІЯ" ВІД РАШИ-ПІДАРАШИ!
ЗСУ,- АТВЕТОЧКА ПО ЇХНІХ РАШИСТСЬКИХ ЦЕРКВАХ ЯК ТІЛЬКИ ПІДУТЬ ЗІ СВОЇМИ ПАСКАМИ, ПО ЇХНІХ ВЕЛИКИХ МІСТАХ, ПО МАСКОВІЇ, ПІТЕРУ, САМРІ, ВОЛОГДІ, - ПО ВСІЙ РАШІ, ЩОБ ВІДЧУЛИ ПОДИХ НАШОЇ СЛАВЕТНОЇ УКРАЇНИ!
11.04.2026 08:29 Ответить
Це таке пасхальне перемир'я?
11.04.2026 09:16 Ответить
 
 