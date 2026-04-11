Атака на Сумы: количество пострадавших возросло до 17. ФОТОрепортаж
В Сумах возросло количество пострадавших в результате вражеских атак - 17 человек, среди них - один ребенок. Повреждены жилые дома, детский сад и автомобили.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили ГСЧС Украины и Нацполиция.
Как враг наносил удары?
Оккупанты дважды атаковали жилые дома в Сумах.
Первый удар - по многоэтажке: разрушена крыша, возник пожар. После ликвидации возгорания спасатели приступили к демонтажу аварийных конструкций. К медикам обратились 5 человек с острой реакцией на стресс.
Второй удар - по другому жилому дому. Возникли пожары на 1-м и 3-м этажах. Спасатели спасли травмированную женщину и передали ее медикам. Предварительно травмировано 5 человек, среди них ребенок.
В результате удара травмированы 17 человек, среди которых 14-летний ребенок, трое мужчин и 13 женщин разного возраста.
Также повреждены 12 многоквартирных и один частный жилой дом, детский сад, 10 легковых автомобилей, а также выбиты окна на территории одного из предприятий.
Последствия атаки
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ОСЬ ТАК ВИГЛЯДАЄ ПАСХАЛЬНЕ "ПЕРЕМІРІЯ" ВІД РАШИ-ПІДАРАШИ!
ЗСУ,- АТВЕТОЧКА ПО ЇХНІХ РАШИСТСЬКИХ ЦЕРКВАХ ЯК ТІЛЬКИ ПІДУТЬ ЗІ СВОЇМИ ПАСКАМИ, ПО ЇХНІХ ВЕЛИКИХ МІСТАХ, ПО МАСКОВІЇ, ПІТЕРУ, САМРІ, ВОЛОГДІ, - ПО ВСІЙ РАШІ, ЩОБ ВІДЧУЛИ ПОДИХ НАШОЇ СЛАВЕТНОЇ УКРАЇНИ!