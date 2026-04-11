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Новини Удар по Сумах
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Атака на Суми: кількість постраждалих зросла до 17. ФОТОрепортаж

У Сумах зросла кількість постраждалих після ворожих атак - 17 людей, серед них дитина. Пошкоджено житлові будинки, дитсадок і автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили ДСНС України та Нацполіції.

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Як ворог завдавав ударів?

Окупанти двічі атакували житлові будинки в Сумах.

Перший удар - по багатоповерхівці: зруйновано покрівлю, виникла пожежа. Після ліквідації загоряння рятувальники розпочали демонтаж аварійних конструкцій. До медиків звернулися 5 людей із гострою реакцією на стрес.

Другий удар - по іншому житловому будинку. Виникли пожежі на 1-му та 3-му поверхах. Рятувальники врятували травмовану жінку та передали медикам. Попередньо травмовано 5 людей, серед них дитина.

Внаслідок удару травмовано 17 осіб, серед яких 14-річна дитина, троє чоловіків та 13 жінок різного віку.

Також, пошкоджено 12 багатоквартирних та один приватний житловий будинок, дитячий садок, 10 легкових автомобілів, а також вибито вікна на території одного з підприємств.

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Наслідки атаки

Після ударів по Сумах зросла кількість постраждалих
Після ударів по Сумах зросла кількість постраждалих
Після ударів по Сумах зросла кількість постраждалих
Після ударів по Сумах зросла кількість постраждалих
Після ударів по Сумах зросла кількість постраждалих
Після ударів по Сумах зросла кількість постраждалих
Після ударів по Сумах зросла кількість постраждалих
Після ударів по Сумах зросла кількість постраждалих
Після ударів по Сумах зросла кількість постраждалих

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обстріл (35173) Сумська область (4901) Суми (1166) Сумський район (677)
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