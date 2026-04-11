Атака на Суми: кількість постраждалих зросла до 17. ФОТОрепортаж

У Сумах зросла кількість постраждалих після ворожих атак - 17 людей, серед них дитина. Пошкоджено житлові будинки, дитсадок і автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили ДСНС України та Нацполіції.

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Як ворог завдавав ударів?

Окупанти двічі атакували житлові будинки в Сумах.

Перший удар - по багатоповерхівці: зруйновано покрівлю, виникла пожежа. Після ліквідації загоряння рятувальники розпочали демонтаж аварійних конструкцій. До медиків звернулися 5 людей із гострою реакцією на стрес.

Другий удар - по іншому житловому будинку. Виникли пожежі на 1-му та 3-му поверхах. Рятувальники врятували травмовану жінку та передали медикам. Попередньо травмовано 5 людей, серед них дитина.

Внаслідок удару травмовано 17 осіб, серед яких 14-річна дитина, троє чоловіків та 13 жінок різного віку.

Також, пошкоджено 12 багатоквартирних та один приватний житловий будинок, дитячий садок, 10 легкових автомобілів, а також вибито вікна на території одного з підприємств.

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Наслідки атаки



















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