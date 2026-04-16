Россияне атаковали беспилотниками гражданский автомобиль и дом на Сумщине: трое раненых, из них двое - в тяжелом состоянии
Сегодня, 16 апреля, российские войска в очередной раз нанесли удары беспилотниками по Сумской области, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Атака на автомобиль
Как отмечается, один российский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Николаевской сельской громаде. В результате пострадал водитель. Его госпитализировали с тяжелыми травмами. Медики оказывают необходимую помощь.
Удар по дому
Кроме того, враг атаковал ударным БПЛА жилой дом в Буринской громаде.
В результате этого удара ранены двое гражданских лиц.
- 53-летнего мужчину с тяжелыми травмами доставили в областной центр для дальнейшего лечения.
- 45-летнюю женщину госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.
Все последствия атаки уточняются.
