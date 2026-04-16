Россияне атаковали беспилотниками гражданский автомобиль и дом на Сумщине: трое раненых, из них двое - в тяжелом состоянии

Сегодня, 16 апреля, российские войска в очередной раз нанесли удары беспилотниками по Сумской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Атака на автомобиль

Как отмечается, один российский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Николаевской сельской громаде. В результате пострадал водитель. Его госпитализировали с тяжелыми травмами. Медики оказывают необходимую помощь.

Удар по дому

Кроме того, враг атаковал ударным БПЛА жилой дом в Буринской громаде.

В результате этого удара ранены двое гражданских лиц.

53-летнего мужчину с тяжелыми травмами доставили в областной центр для дальнейшего лечения.

45-летнюю женщину госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

Все последствия атаки уточняются.