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Рашисты дважды атаковали АЗС в Сумской области: погиб человек. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты нанесли удар по АЗС в Сумской области, в результате чего погиб человек.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
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"Из-за угрозы повторной атаки спасатели временно приостановили работы и ушли в безопасное место", - говорится в сообщении.
Впоследствии глава ОВА Григоров заявил, что в результате удара по АЗС погиб человек.
Россияне дважды атаковали беспилотниками автозаправочные станции в Сумской громаде.
"В результате первого попадания пострадала работница АЗС – у нее острая реакция на стресс.
Во время другого удара погиб человек, еще один ранен. Данные о пострадавших уточняются", - отметил он.
По данным прокуратуры, погиб 26-летний мужчина, его 54-летний отец получил ранение.
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