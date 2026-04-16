Рашисты дважды атаковали АЗС в Сумской области: погиб человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты нанесли удар по АЗС в Сумской области, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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"Из-за угрозы повторной атаки спасатели временно приостановили работы и ушли в безопасное место", - говорится в сообщении.

Впоследствии глава ОВА Григоров заявил, что в результате удара по АЗС погиб человек.

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Россияне дважды атаковали беспилотниками автозаправочные станции в Сумской громаде.

"В результате первого попадания пострадала работница АЗС – у нее острая реакция на стресс.



Во время другого удара погиб человек, еще один ранен. Данные о пострадавших уточняются", - отметил он.

По данным прокуратуры, погиб 26-летний мужчина, его 54-летний отец получил ранение.

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