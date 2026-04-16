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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Рашисти двічі атакували АЗС на Сумщині: загинула людина. ФОТОрепортаж

Російські окупанти завдали удару по АЗС на Сумщині, внаслідок чого загинула людина.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Через загрозу повторної атаки, рятувальники тимчасово зупиняли роботи та слідували в безпечне місце", - йдеться в повідомленні.

Згодом глава ОВА Григоров заявив, що внаслідок удару по АЗС загинула людина. 

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Росіяни двічі атакували безпілотниками автозаправні станції у Сумській громаді.

"Унаслідок першого влучання постраждала працівниця АЗС – у неї гостра реакція на стрес.

Під час іншого удару загинула людина, ще одну поранено. Дані щодо постраждалих уточнюються", - зазначив він.

За даними прокуратури, загинув 26-річний чоловік, його 54-річний батько отримав поранення.

РФ вдарила по АЗС на Сумщині: загинула людина

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РФ вдарила по АЗС на Сумщині: загинула людина
РФ вдарила по АЗС на Сумщині: загинула людина
РФ вдарила по АЗС на Сумщині: загинула людина
РФ вдарила по АЗС на Сумщині: загинула людина

Автор: 

АЗС (2041) обстріл (35247) Сумська область (4916)
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