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Рашисти двічі атакували АЗС на Сумщині: загинула людина. ФОТОрепортаж
Російські окупанти завдали удару по АЗС на Сумщині, внаслідок чого загинула людина.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Через загрозу повторної атаки, рятувальники тимчасово зупиняли роботи та слідували в безпечне місце", - йдеться в повідомленні.
Згодом глава ОВА Григоров заявив, що внаслідок удару по АЗС загинула людина.
Росіяни двічі атакували безпілотниками автозаправні станції у Сумській громаді.
"Унаслідок першого влучання постраждала працівниця АЗС – у неї гостра реакція на стрес.
Під час іншого удару загинула людина, ще одну поранено. Дані щодо постраждалих уточнюються", - зазначив він.
За даними прокуратури, загинув 26-річний чоловік, його 54-річний батько отримав поранення.
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