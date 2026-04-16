Росіяни атакували безпілотниками цивільну автівку й будинок на Сумщині: троє поранених, з них двоє у важкому стані

Сьогодні, 16 квітня, російські війська вкотре завдали ударів безпілотниками по Сумській області, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Атака на автівку

Як зазначається, один російський безпілотник атакував цивільну автівку у Миколаївській сільській громаді

Унаслідок цього постраждав водій. Його госпіталізували з важкими травмами. Медики надають необхідну допомогу.

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Удар по будинку

Крім того, ворог атакував ударним БпЛА житловий будинок у Буринській громаді

Через цей удар поранені двоє цивільних.

53-річного чоловіка з тяжкими травмами доставили до обласного центру для подальшого лікування.

45-річну жінку госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

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Усі наслідки атаки уточнюються.