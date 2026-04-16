919 0
Росіяни атакували безпілотниками цивільну автівку й будинок на Сумщині: троє поранених, з них двоє у важкому стані
Сьогодні, 16 квітня, російські війська вкотре завдали ударів безпілотниками по Сумській області, унаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Атака на автівку
Як зазначається, один російський безпілотник атакував цивільну автівку у Миколаївській сільській громаді
Унаслідок цього постраждав водій. Його госпіталізували з важкими травмами. Медики надають необхідну допомогу.
Удар по будинку
Крім того, ворог атакував ударним БпЛА житловий будинок у Буринській громаді
Через цей удар поранені двоє цивільних.
- 53-річного чоловіка з тяжкими травмами доставили до обласного центру для подальшого лікування.
- 45-річну жінку госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.
Усі наслідки атаки уточнюються.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль