Обстрелы Сумской области: повреждены дома, транспорт и газовая инфраструктура. Есть раненый. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сумской области зафиксированы повреждения жилых домов, транспорта и объектов инфраструктуры. Один гражданский получил ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

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В Сумской громаде ранен 1 гражданский человек, повреждены частные жилые дома и газовая труба.

В Глуховской громаде повреждены продуктовый магазин и дом культуры.

В Великописаревской громаде поврежден частный жилой дом.

В Белопольской громаде поврежден легковой автомобиль.

В Нижнесироватской громаде повреждено 11 грузовых автомобилей.

В Чернеччинской громаде поврежден частный жилой дом.







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Сумы и Шосткинская община: пожары после ночных ударов РФ

Ночью российские захватчики в очередной раз нанесли удары по Сумам и Шосткинской громаде, сообщили в ГСЧС Украины.

В областном центре загорелось нежилое здание. Повреждены легковые автомобили. Спасатели обследовали территорию и ликвидировали пожар.

В Шосткинской общине в результате попадания также горело нежилое здание. Взрывной волной повреждены окна в многоквартирных жилых домах. Спасатели потушили все очаги возгорания.





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