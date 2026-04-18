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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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Обстрелы Сумской области: повреждены дома, транспорт и газовая инфраструктура. Есть раненый. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сумской области зафиксированы повреждения жилых домов, транспорта и объектов инфраструктуры. Один гражданский получил ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

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  • В Сумской громаде ранен 1 гражданский человек, повреждены частные жилые дома и газовая труба.
  • В Глуховской громаде повреждены продуктовый магазин и дом культуры.
  • В Великописаревской громаде поврежден частный жилой дом.
  • В Белопольской громаде поврежден легковой автомобиль.
  • В Нижнесироватской громаде повреждено 11 грузовых автомобилей.
  • В Чернеччинской громаде поврежден частный жилой дом.

Сумская область под обстрелами: повреждены дома, автомобили и объекты инфраструктуры
Сумская область под обстрелами: повреждены дома, автомобили и объекты инфраструктуры
Сумская область под обстрелами: повреждены дома, автомобили и объекты инфраструктуры

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Сумской области: 2 погибших и 5 раненых. Враг атаковал подразделение ГСЧС. ФОТОрепортаж

Сумы и Шосткинская община: пожары после ночных ударов РФ

Ночью российские захватчики в очередной раз нанесли удары по Сумам и Шосткинской громаде, сообщили в ГСЧС Украины.

В областном центре загорелось нежилое здание. Повреждены легковые автомобили. Спасатели обследовали территорию и ликвидировали пожар.

В Шосткинской общине в результате попадания также горело нежилое здание. Взрывной волной повреждены окна в многоквартирных жилых домах. Спасатели потушили все очаги возгорания.

Ночные удары по Сумам и Шостке: пожары и повреждения зданий
Ночные удары по Сумам и Шостке: пожары и повреждения зданий

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали беспилотниками гражданский автомобиль и дом в Сумской области: трое раненых, из них двое — в тяжелом состоянии

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обстрел (33896) Сумская область (4368) Сумы (1419) Сумский район (675)
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