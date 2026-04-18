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Обстрелы Сумской области: повреждены дома, транспорт и газовая инфраструктура. Есть раненый. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Сумской области зафиксированы повреждения жилых домов, транспорта и объектов инфраструктуры. Один гражданский получил ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
- В Сумской громаде ранен 1 гражданский человек, повреждены частные жилые дома и газовая труба.
- В Глуховской громаде повреждены продуктовый магазин и дом культуры.
- В Великописаревской громаде поврежден частный жилой дом.
- В Белопольской громаде поврежден легковой автомобиль.
- В Нижнесироватской громаде повреждено 11 грузовых автомобилей.
- В Чернеччинской громаде поврежден частный жилой дом.
Сумы и Шосткинская община: пожары после ночных ударов РФ
Ночью российские захватчики в очередной раз нанесли удары по Сумам и Шосткинской громаде, сообщили в ГСЧС Украины.
В областном центре загорелось нежилое здание. Повреждены легковые автомобили. Спасатели обследовали территорию и ликвидировали пожар.
В Шосткинской общине в результате попадания также горело нежилое здание. Взрывной волной повреждены окна в многоквартирных жилых домах. Спасатели потушили все очаги возгорания.
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