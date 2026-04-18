Обстріли Сумщини: пошкоджено будинки, транспорт і газову інфраструктуру. Є поранений. ФОТОрепортаж

У Сумській області зафіксовано пошкодження житлових будинків, транспорту та об’єктів інфраструктури. Одна цивільна особа поранена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

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У Сумській громаді поранено 1 цивільну особу, пошкоджено приватні житлові будинки та газову трубу.

У Глухівській громаді пошкоджено продуктовий магазин та будинок культури.

У Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

У Білопільській громаді пошкоджено легковий автомобіль.

У Нижньосироватській громаді пошкоджено 11 вантажних автомобілів.

У Чернеччинській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.







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Суми та Шосткинська громада: пожежі після нічних ударів РФ

Вночі російські загарбники вчергове вдарили по Сумах та Шосткінській громаді, повідомили у ДСНС України.

В обласному центрі загорілася нежитлова будівля. Пошкоджені легкові автівки. Рятувальники обстежили територію та ліквідували пожежу.

У Шосткинській громаді внаслідок влучання також горіла нежитлова будівля. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна в багатоквартирних житлових будинках. Рятувальники приборкали всі осередки горіння.





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