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Обстріли Сумщини: пошкоджено будинки, транспорт і газову інфраструктуру. Є поранений. ФОТОрепортаж
У Сумській області зафіксовано пошкодження житлових будинків, транспорту та об’єктів інфраструктури. Одна цивільна особа поранена.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.
- У Сумській громаді поранено 1 цивільну особу, пошкоджено приватні житлові будинки та газову трубу.
- У Глухівській громаді пошкоджено продуктовий магазин та будинок культури.
- У Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.
- У Білопільській громаді пошкоджено легковий автомобіль.
- У Нижньосироватській громаді пошкоджено 11 вантажних автомобілів.
- У Чернеччинській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.
Суми та Шосткинська громада: пожежі після нічних ударів РФ
Вночі російські загарбники вчергове вдарили по Сумах та Шосткінській громаді, повідомили у ДСНС України.
В обласному центрі загорілася нежитлова будівля. Пошкоджені легкові автівки. Рятувальники обстежили територію та ліквідували пожежу.
У Шосткинській громаді внаслідок влучання також горіла нежитлова будівля. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна в багатоквартирних житлових будинках. Рятувальники приборкали всі осередки горіння.
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