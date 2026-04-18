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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Обстріли Сумщини: пошкоджено будинки, транспорт і газову інфраструктуру. Є поранений. ФОТОрепортаж

У Сумській області зафіксовано пошкодження житлових будинків, транспорту та об’єктів інфраструктури. Одна цивільна особа поранена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

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  • У Сумській громаді поранено 1 цивільну особу, пошкоджено приватні житлові будинки та газову трубу.
  • У Глухівській громаді пошкоджено продуктовий магазин та будинок культури.
  • У Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.
  • У Білопільській громаді пошкоджено легковий автомобіль.
  • У Нижньосироватській громаді пошкоджено 11 вантажних автомобілів.
  • У Чернеччинській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

Сумщина під обстрілами: пошкоджено будинки, авто та об’єкти інфраструктури
Сумщина під обстрілами: пошкоджено будинки, авто та об’єкти інфраструктури
Сумщина під обстрілами: пошкоджено будинки, авто та об’єкти інфраструктури

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Сумщині: 2 загиблих і 5 поранених. Ворог атакував підрозділ ДСНС. ФОТОрепортаж

Суми та Шосткинська громада: пожежі після нічних ударів РФ

Вночі російські загарбники вчергове вдарили по Сумах та Шосткінській громаді, повідомили у ДСНС України.

В обласному центрі загорілася нежитлова будівля. Пошкоджені легкові автівки. Рятувальники обстежили територію та ліквідували пожежу.

У Шосткинській громаді внаслідок влучання також горіла нежитлова будівля. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна в багатоквартирних житлових будинках. Рятувальники приборкали всі осередки горіння.

Нічні удари по Сумах і Шостці: пожежі та пошкодження будівель
Нічні удари по Сумах і Шостці: пожежі та пошкодження будівель

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували безпілотниками цивільну автівку й будинок на Сумщині: троє поранених, з них двоє - важкі

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обстріл (35269) Сумська область (4922) Суми (1173) Сумський район (686)
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