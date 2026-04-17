Доба на Сумщині: 2 загиблих і 5 поранених. Ворог атакував підрозділ ДСНС. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських атак на Сумську область загинули двоє людей, ще п’ятеро поранені. Пошкоджені будівлі, авто та інфраструктура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області та ДСНС України.

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Обстріли громад

У Сумській громаді загинув 26-річний чоловік, поранено 54-річного чоловіка та 67-річну жінку. Пошкоджено адмінбудівлю, об’єкти газотранспортної системи, АЗС та автомобілі.

У Білопільській громаді загинув 56-річний чоловік, пошкоджено автомобіль.

У Буринській громаді поранено 45-річну жінку та 53-річного чоловіка, пошкоджено два домоволодіння.

У Миколаївській громаді поранено 40-річного чоловіка, пошкоджено автомобіль.

У Тростянецькій, Березівській, Чернеччинській, Миколаївській, Охтирській, Сумській та Глухівській громадах пошкоджено житло, господарчі споруди та гуртожиток.

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Удар по рятувальниках

Пізно ввечері 16 квітня Росія здійснила чергову цинічну атаку. Ворожий БПЛА влучив в пожежно-рятувальний підрозділ.

Частково пошкоджено будівлю. На момент удару особовий склад перебував в укритті.

На щастя, ніхто не постраждав.

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Наслідки ворожих атак

















