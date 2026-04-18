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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Росіяни прицільно вдарили по пожежній частині на Сумщині: пошкоджено будівлю й техніку. ФОТО

Ворог продовжує атакувати підрозділи ДСНС у Сумській області.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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РФ атакувала пожежну частину на Сумщині

Що відомо

Так, сьогодні, 18 квітня, російський безпілотник прицільно завдав удару по пожежній частині в Шосткинському районі.

Унаслідок атаки пошкоджена будівля та пожежна цистерна.

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Без постраждалих

Як зазначається, у момент атаки всі співробітники ДСНС перебували в укритті, особовий склад не постраждав.

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обстріл (35269) Сумська область (4922) ДСНС (5419)
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