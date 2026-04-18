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Росіяни прицільно вдарили по пожежній частині на Сумщині: пошкоджено будівлю й техніку. ФОТО
Ворог продовжує атакувати підрозділи ДСНС у Сумській області.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, сьогодні, 18 квітня, російський безпілотник прицільно завдав удару по пожежній частині в Шосткинському районі.
Унаслідок атаки пошкоджена будівля та пожежна цистерна.
Без постраждалих
Як зазначається, у момент атаки всі співробітники ДСНС перебували в укритті, особовий склад не постраждав.
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