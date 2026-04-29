Антидроновая защита: 150 километров дорог уже накрыли сетками на Днепропетровщине. ВИДЕО
На Днепропетровщине уже накрыли противодроновыми сетками 150 километров дорог. Оборудовать ещё 65 километров — в планах на ближайшее время.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, большую часть установила Государственная специальная служба транспорта. Остальное – Служба восстановления и развития инфраструктуры.
Где именно их нужно установить, определяют военные. Это автодороги в прифронтовых громадах, на которых враг чуть ли не ежедневно "охотится" на автомобили.
Как работают антидроновые сетки
Попадая в ловушку, FPV-дрон не взрывается. Запутывается в сетке винтами или меняет направление движения.
"А это – безопасная логистика, эвакуация и неповрежденная техника. А главное – спасенные жизни", – отметил Ганжа.
