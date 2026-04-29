Антидроновая защита: 150 километров дорог уже накрыли сетками на Днепропетровщине. ВИДЕО

На Днепропетровщине уже накрыли противодроновыми сетками 150 километров дорог. Оборудовать ещё 65 километров — в планах на ближайшее время.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, большую часть установила Государственная специальная служба транспорта. Остальное – Служба восстановления и развития инфраструктуры.

Где именно их нужно установить, определяют военные. Это автодороги в прифронтовых громадах, на которых враг чуть ли не ежедневно "охотится" на автомобили.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Никополе и на территории района начал работать антидроновый отряд полиции "Ястреб"

Как работают антидроновые сетки

Попадая в ловушку, FPV-дрон не взрывается. Запутывается в сетке винтами или меняет направление движения.

"А это – безопасная логистика, эвакуация и неповрежденная техника. А главное – спасенные жизни", – отметил Ганжа.

Смотрите также: Антидроновая защита дорог: 42 км маршрута оборудовано в Днепропетровской области, – Федоров

Гончарук-шмигаль-свириденко з даниловим та умеровим, глибоко зхвильовані, наслідками своєї бездіяльності щодо завчасної підготовку України до життєзабезпечення Українців!!!???
А зеленський з міндічем у цей час, гроші збирають з Українців на ОТУ ракету…, що буде КОЛИСЬ…. Шефіри з єрмаком і головою Нацбанку та банановим, можуть підтвердити!!
29.04.2026 19:25 Ответить
Якість і вартість?! Дороги до першого дощу, сітки до першого вітру?
29.04.2026 19:56 Ответить
 
 