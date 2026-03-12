Антидроновая защита дорог: 42 км маршрута обустроено на Днепропетровщине, - Федоров. ВИДЕО

На Днепропетровском направлении обустроили 42 км дороги антидроновой защитой.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Строительство продолжается

В частности, Федоров подчеркнул, что строительство антидронового покрытия вдоль линии фронта продолжается. Главная задача - усилить защиту прифронтовых территорий и обеспечить бесперебойную логистику громад вблизи линии боевого столкновения.

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Антидроновая защита на Днепропетровщине

"Еще один результат - обустроили 42 км дороги антидроновой защитой на Днепропетровском направлении. Это важный логистический маршрут вблизи линии фронта", - отметил министр.

По его словам, на участке применили новую методику строительства.

"Обеспечили проезд габаритной техники с системами РЭБ и элементами пассивной антидроновой защиты - высоту опор увеличили до 7 метров. Дополнительно усилили конструкции опор и перекрестий. Работы на участке выполнены на 100%", - рассказал он.

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Больше об антидроновой защите

Отмечается, что благодаря антидроновым сеткам уменьшается риск атак вражеских БПЛА на транспорт. Это существенно повышает безопасность передвижения военных и обеспечивает стабильную работу прифронтовых громад.

"Защищенная логистика — сохраненные жизни", - подчеркнул Федоров.

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