Антидроновая защита дорог: 42 км маршрута обустроено на Днепропетровщине, - Федоров. ВИДЕО
На Днепропетровском направлении обустроили 42 км дороги антидроновой защитой.
Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Строительство продолжается
В частности, Федоров подчеркнул, что строительство антидронового покрытия вдоль линии фронта продолжается. Главная задача - усилить защиту прифронтовых территорий и обеспечить бесперебойную логистику громад вблизи линии боевого столкновения.
Антидроновая защита на Днепропетровщине
"Еще один результат - обустроили 42 км дороги антидроновой защитой на Днепропетровском направлении. Это важный логистический маршрут вблизи линии фронта", - отметил министр.
По его словам, на участке применили новую методику строительства.
"Обеспечили проезд габаритной техники с системами РЭБ и элементами пассивной антидроновой защиты - высоту опор увеличили до 7 метров. Дополнительно усилили конструкции опор и перекрестий. Работы на участке выполнены на 100%", - рассказал он.
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Отмечается, что благодаря антидроновым сеткам уменьшается риск атак вражеских БПЛА на транспорт. Это существенно повышает безопасность передвижения военных и обеспечивает стабильную работу прифронтовых громад.
"Защищенная логистика — сохраненные жизни", - подчеркнул Федоров.
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