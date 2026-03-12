Антидроновий захист доріг: 42 км маршруту облаштовано на Дніпропетровщині, - Федоров. ВIДЕО

На Дніпропетровському напрямку облаштували 42 км дороги антидроновим захистом.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Будівництво триває

Так, Федоров наголосив, що будівництво антидронового покриття вздовж лінії фронту триває. Головне завдання - посилити захист прифронтових територій та забезпечити безперебійну логістику громад поблизу лінії бойового зіткнення.

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Антидроновий захист на Дніпропетровщині

"Ще один результат - облаштували 42 км дороги антидроновим захистом на дніпропетровському напрямку. Це важливий логістичний маршрут поблизу лінії фронту", - зазначив міністр.

За його словами, на ділянці застосували нову методику будівництва.

"Забезпечили проїзд габаритної техніки із системами РЕБ та елементами пасивного антидронового захисту - висоту опор збільшили до 7 метрів. Додатково посилили конструкції опор і перехресть. Роботи на ділянці виконані на 100%", - розповів він.

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Наголошується, що завдяки антидроновим сіткам зменшується ризик атак ворожих БпЛА на транспорт. Це суттєво підвищує безпеку пересування військових і забезпечує стабільну роботу прифронтових громад.

"Захищена логістика — збережені життя", - наголосив Федоров.

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