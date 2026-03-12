Антидроновий захист доріг: 42 км маршруту облаштовано на Дніпропетровщині, - Федоров. ВIДЕО
На Дніпропетровському напрямку облаштували 42 км дороги антидроновим захистом.
Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Будівництво триває
Так, Федоров наголосив, що будівництво антидронового покриття вздовж лінії фронту триває. Головне завдання - посилити захист прифронтових територій та забезпечити безперебійну логістику громад поблизу лінії бойового зіткнення.
Антидроновий захист на Дніпропетровщині
"Ще один результат - облаштували 42 км дороги антидроновим захистом на дніпропетровському напрямку. Це важливий логістичний маршрут поблизу лінії фронту", - зазначив міністр.
За його словами, на ділянці застосували нову методику будівництва.
"Забезпечили проїзд габаритної техніки із системами РЕБ та елементами пасивного антидронового захисту - висоту опор збільшили до 7 метрів. Додатково посилили конструкції опор і перехресть. Роботи на ділянці виконані на 100%", - розповів він.
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Наголошується, що завдяки антидроновим сіткам зменшується ризик атак ворожих БпЛА на транспорт. Це суттєво підвищує безпеку пересування військових і забезпечує стабільну роботу прифронтових громад.
"Захищена логістика — збережені життя", - наголосив Федоров.
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