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Новости Фото Обстрелы Никопольщины Антидроновая защита
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В Никополе и на территории района начал работать антидроновый отряд полиции "Ястреб". ВИДЕО+ФОТО

В Никополе и на территории района приступил к работе сводный антидроновый отряд батальона полиции особого назначения "Ястреб".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

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Основные задачи отряда

  • прикрывать гражданскую инфраструктуру,
  • заботиться о безопасности населения,
  • сопровождать коммунальные службы во время аварийных и восстановительных работ, а также
  • экстренные службы — медиков, спасателей ГСЧС и следственно-оперативных групп — во время работы на местах вражеских ударов.

Кто входит в состав отряда

Среди бойцов — местные полицейские, которые хорошо знают территорию обслуживания и специфику работы в прифронтовом городе.

— В состав подразделения входят сотрудники различных служб — участковые, следователи, оперативники, а также бойцы с боевым опытом. Все работают как единый механизм для выполнения поставленных задач, — рассказывает боец с позывным Скай.

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Как ведется борьба с дронами

В связи с увеличением количества атак с применением беспилотных летательных аппаратов различных типов, в частности FPV-дронов и БПЛА самолетного типа, работа подразделения является критически важной. Полицейские осуществляют постоянный мониторинг воздушного пространства — обнаруживают цели визуально, на слух или с помощью технических средств.

"После обнаружения цели сразу принимается решение о ее подавлении или сбивании. Используем средства радиоэлектронной борьбы или стрелковое оружие. Уже неоднократно были случаи, когда после огневого контакта дрон терял связь и взрывался за пределами наших позиций, — говорит боец с позывным Лис. — Если беспилотник падает без взрыва, место фиксируется, территория ограждается, а доступ гражданских лиц ограничивается до момента обезвреживания".

Работа подразделения осуществляется во взаимодействии с другими смежными подразделениями. Каждая группа имеет определенные позиции, которые постоянно меняются. Подразделение работает ежедневно. Каждый боец имеет соответствующую подготовку, боевой опыт и навыки оказания домедицинской помощи.

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Полицейские создали антидроновый отряд для защиты Никополя и района
Полицейские создали антидроновый отряд для защиты Никополя и района
Полицейские создали антидроновый отряд для защиты Никополя и района
Полицейские создали антидроновый отряд для защиты Никополя и района

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"Создание сводного антидронового отряда батальона полиции особого назначения "Ястреб" — еще один шаг к безопасности мирных жителей Никополя и громад района. Его основная цель — защита воздушного пространства, ведь каждый сбитый вражеский дрон — это спасенные жизни", — подчеркнули в Нацполиции.

Полицейские создали антидроновый отряд для защиты Никополя и района
Полицейские создали антидроновый отряд для защиты Никополя и района
Полицейские создали антидроновый отряд для защиты Никополя и района
Полицейские создали антидроновый отряд для защиты Никополя и района

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что никопольская общественная организация "Прихист", объединяющая горожан и жителей Никопольского района, обратилась с открытым обращением к Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому с призывом усилить оборону Никополя и Никопольского района.

Автор: 

ПВО (3852) Нацполиция (17076) дроны (7631)
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Топ комментарии
+7
Дядя, то тишина у тебе в макітрі. Це могли краще зробити ІТці, яких на передок кидають, замість бубочок ненавчених. І Петро слюсар з заводу, теж технікою нехіло володіє і руки не з жопи росли, бо зміг працювати.
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13.04.2026 19:15 Ответить
+5
Тобто зараз всі мають почати поклонятися та возвеличувати поліцію за те що вони коли не коли роблять свою роботу? У нас багато людей на своїх робочих місцях та за них новини в прессі рідко пишуть, а тут диво... Поліція працює за призначенням, за присягою 😸
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13.04.2026 19:48 Ответить
+4
И тишина... Где же наши диванные герои, которые поливают помоями полицию при каждом случае? Ваш выход, 73%!
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13.04.2026 18:52 Ответить

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