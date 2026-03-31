FPV-дрон атаковал Никополь: 11 человек ранены, среди них - ребенок. ФОТО
Российские войска атаковали Никополь с помощью FPV-дрона. В результате удара ранены 11 человек, среди них - ребенок. Часть пострадавших госпитализирована, двое находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.
- 11 человек получили ранения, среди них – ребенок. Враг атаковал Никополь FPV-дроном.
- В городе повреждены пятиэтажки и магазины. Огонь уничтожил автомобиль.
Пострадавшие
Трое человек госпитализированы. 16-летняя девочка и 28-летняя женщина – в "тяжелом" состоянии. 25-летняя пострадавшая – в состоянии средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Dmitriy Prudko
показать весь комментарий31.03.2026 22:05 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
BOITAN NICOLAE
показать весь комментарий31.03.2026 22:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль