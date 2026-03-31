FPV-дрон атаковал Никополь: 11 человек ранены, среди них - ребенок. ФОТО

Российские войска атаковали Никополь с помощью FPV-дрона. В результате удара ранены 11 человек, среди них - ребенок. Часть пострадавших госпитализирована, двое находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

  • 11 человек получили ранения, среди них – ребенок. Враг атаковал Никополь FPV-дроном.
  • В городе повреждены пятиэтажки и магазины. Огонь уничтожил автомобиль.

Смотрите также: Обстрелы Днепропетровщины: атакованы три района области, есть раненые. ФОТОрепортаж

Пострадавшие

Трое человек госпитализированы. 16-летняя девочка и 28-летняя женщина – в "тяжелом" состоянии. 25-летняя пострадавшая – в состоянии средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Читайте также: Оккупанты обстреляли три района Днепропетровской области: ранен мужчина, повреждены административное здание, лицей, церковь

Світ закриває очі на полювання кацапських дронщиків на цивільне населення України.
31.03.2026 22:05 Ответить
Світ цікавить лише скільки вони витягують бабла з кишені щоб заправити машину... і наполягають щоб Україна погодилась на умови миру Трампа-Пуйла... а скільки померло українських папуасів світ зовсім не цікавить...
31.03.2026 22:52 Ответить
 
 