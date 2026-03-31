Оккупанты обстреляли три района Днепропетровщины: ранен мужчина, повреждены административное здание, лицей, церковь

В течение дня российские войска более 40 раз наносили удары по Синельниковскому, Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Синельниковский район

В Синельниковском районе россияне обстреляли Межевскую, Покровскую и Украинскую громады. Загорелись частный дом и хозяйственная постройка.

В результате атаки пострадал 60-летний мужчина.

Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Покровская и Марганецкая громады. Повреждены частный дом, административное здание, лицей, церковь, предприятие, инфраструктура, автомобили.

Криворожский район

В Криворожском районе враг нанес удары по самому Кривому Рогу и Зеленодольской громаде. Повреждены инфраструктура, частные дома, автомобили.

