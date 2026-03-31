Обстрелы Днепропетровщины: атакованы три района области, есть раненые. ФОТОрепортаж
Враг более 30 раз наносил удары по Криворожскому району, Никопольскому району и Синельниковскому району с помощью дронов и артиллерии. Есть раненые, повреждены дома и инфраструктура.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа.
Никопольский район
Под ударом оказались сам Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая и Покровская громады. Враг атаковал район FPV и РСЗО.
Повреждены 4 многоквартирных дома, 2 магазина, аграрное и промышленное предприятия, грузовики, 3 частных дома, хозяйственная постройка, газопровод и линии электропередачи.
В результате вчерашних атак пострадал еще один мужчина 46 лет, поврежден детский сад и еще один многоквартирный дом.
Криворожский район
В Криворожском районе – Зеленодольская, Карповская и Апостоловская громады. Загорелся пятиэтажный дом. Еще три многоквартирных дома повреждены. Повреждена и инфраструктура.
В результате атаки БПЛА в Зеленодольской громаде пострадали двое мужчин: 55 и 23 лет.
Повреждены предприятия, многоквартирные и частные дома, магазины. Уничтожено хозяйственное сооружение.
Синельниковский район
В Синельниковском районе россияне нанесли удары по Дубовиковской и Украинской громадам. Разрушен частный дом.
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