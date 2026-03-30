Враг нанес удар по Никополю: 8 человек ранены. ФОТО
Восемь человек получили ранения в Никополе Днепропетровской области. Враг атаковал город с помощью FPV-дрона.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По данным ОГА, в результате российской атаки повреждены магазины, многоэтажное здание, автомобили.
Ранены 4 мужчины и 4 женщины. У пострадавших минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы. Медики сейчас оказывают им всю необходимую помощь.
Последствия
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