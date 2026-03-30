Ворог ударив по Нікополю: 8 людей поранені. ФОТО

Восьмеро людей дістали поранень у Нікополі Дніпропетровської області. Ворог атакував місто FPV-дроном.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За даними ОВА, внаслідок російської атаки пошкоджені магазини, багатоповерхівка, автівки.

Поранені четверо чоловіків та 4 жінки. У постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи. Медики зараз надають їм усю необхідну допомогу.

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Наслідки

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