Ворог ударив по Нікополю: 8 людей поранені. ФОТО
Восьмеро людей дістали поранень у Нікополі Дніпропетровської області. Ворог атакував місто FPV-дроном.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
За даними ОВА, внаслідок російської атаки пошкоджені магазини, багатоповерхівка, автівки.
Поранені четверо чоловіків та 4 жінки. У постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи. Медики зараз надають їм усю необхідну допомогу.
Наслідки
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