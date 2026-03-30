Атаки на Дніпропетровщині: пожежі та пошкодження після ударів БпЛА
Внаслідок ударів по Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому районах виникли пожежі та пошкоджено інфраструктуру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Нікопольський район
46-річна жінка звернулася за допомогою лікарів через вчорашні удари по Нікополю. Лікуватиметься вдома.
Ввечері та на ранок ворог атакував район. Цілили FPV й артилерією по райцентру та Мирівській громаді. Пошкоджена лінія електропередачі.
Синельниківський район
Окупанти вдарили БпЛА по Петропавлівській та Васильківській громадах.
Сталися пожежі. У Васильківській громаді горіла квартира на другому поверсі багатоквартирного будинку, гараж та мікроавтобус.
Криворізький район
Внаслідок атаки БпЛА у Кривому Розі є пошкодження інфраструктури. Атакували й Зеленодольську громаду.
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