Атаки на Днепропетровщине: пожары и повреждения после ударов БПЛА

В результате ударов по Никопольскому, Синельниковскому и Криворожскому районам возникли пожары и была повреждена инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Никопольский район

46-летняя женщина обратилась за помощью к врачам из-за вчерашних ударов по Никополю. Лечиться будет дома.

Вечером и утром враг атаковал район. Обстреливали FPV и артиллерией райцентр и Мировскую громаду. Повреждена линия электропередачи.

Синельниковский район

Оккупанты нанесли удары БПЛА по Петропавловской и Васильковской громадам.

Произошли пожары. В Васильковской громаде горела квартира на втором этаже многоквартирного дома, гараж и микроавтобус.

Криворожский район

В результате атаки БПЛА в Кривом Роге есть повреждения инфраструктуры. Атаковали и Зеленодольскую громаду.

