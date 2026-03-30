Атаки на Днепропетровщине: пожары и повреждения после ударов БПЛА
В результате ударов по Никопольскому, Синельниковскому и Криворожскому районам возникли пожары и была повреждена инфраструктура.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Никопольский район
46-летняя женщина обратилась за помощью к врачам из-за вчерашних ударов по Никополю. Лечиться будет дома.
Вечером и утром враг атаковал район. Обстреливали FPV и артиллерией райцентр и Мировскую громаду. Повреждена линия электропередачи.
Синельниковский район
Оккупанты нанесли удары БПЛА по Петропавловской и Васильковской громадам.
Произошли пожары. В Васильковской громаде горела квартира на втором этаже многоквартирного дома, гараж и микроавтобус.
Криворожский район
В результате атаки БПЛА в Кривом Роге есть повреждения инфраструктуры. Атаковали и Зеленодольскую громаду.
