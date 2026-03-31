Обстріли Дніпропетровщини: атаковано три райони області, є поранені. ФОТОрепортаж
Ворог понад 30 разів атакував Криворізький район, Нікопольщину та Синельниківський район дронами й артилерією. Є поранені, пошкоджені будинки та інфраструктура.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
Нікопольський район
Під ударом були сам Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Ворог атакував район FPV та РСЗВ.
Пошкоджені 4 багатоквартирні будинки, 2 магазини, аграрне та промислове підприємства, вантажівки, 3 приватні будинки, господарська споруда, газогін та лінії електропередачі.
Через вчорашні атаки постраждав ще один чоловік 46 років, пошкоджений садочок та ще один багатоквартирний будинок.
Криворізький район
У Криворізькому районі – Зеленодольську, Карпівську та Апостолівську громади. Зайнялася п'ятиповерхівка. Ще три багатоквартирні будинки пошкоджені. Понівечена й інфраструктура.
Внаслідок атаки БпЛА у Зеленодольській громаді постраждали двоє чоловіків: 55 та 23 років.
Пошкоджені підприємства, багатоквартирні та приватні будинки, магазини. Знищена господарська споруда.
Синельниківський район
У Синельниківському районі росіяни поцілили по Дубовиківській та Українській громадах. Понівечений приватний будинок.
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