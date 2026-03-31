Обстріли Дніпропетровщини: атаковано три райони області, є поранені. ФОТОрепортаж

Ворог понад 30 разів атакував Криворізький район, Нікопольщину та Синельниківський район дронами й артилерією. Є поранені, пошкоджені будинки та інфраструктура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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Нікопольський район

Під ударом були сам Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Ворог атакував район FPV та РСЗВ.

Пошкоджені 4 багатоквартирні будинки, 2 магазини, аграрне та промислове підприємства, вантажівки, 3 приватні будинки, господарська споруда, газогін та лінії електропередачі.

Через вчорашні атаки постраждав ще один чоловік 46 років, пошкоджений садочок та ще один багатоквартирний будинок.















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Криворізький район

У Криворізькому районі – Зеленодольську, Карпівську та Апостолівську громади. Зайнялася п'ятиповерхівка. Ще три багатоквартирні будинки пошкоджені. Понівечена й інфраструктура.

Внаслідок атаки БпЛА у Зеленодольській громаді постраждали двоє чоловіків: 55 та 23 років.

Пошкоджені підприємства, багатоквартирні та приватні будинки, магазини. Знищена господарська споруда.

Синельниківський район

У Синельниківському районі росіяни поцілили по Дубовиківській та Українській громадах. Понівечений приватний будинок.

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