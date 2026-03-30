Росіяни майже 70 разів ударили по Дніпропетровщині: одна людина загинула і 12 - поранені, двоє - у важкому стані. ФОТО

Упродовж дня російські війська майже 70 разів атакували Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, внаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

На Нікопольщині ворог по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській та Покровській громадах. Пошкоджені гімназія, багатоквартирні і приватні будинки, магазини, майстерня та автомобілі.

У Покровській громаді загинув 65-річний чоловік, поранені чоловіки 55 та 62 років.

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У Нікополі через ворожу атаку постраждали 8 людей. Чоловіки 45 і 54 років госпіталізовані у важкому стані. У Мирівській громаді дістала поранень 73-річна жінка. Вона ушпиталена. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Криворізький район

На Криворіжжі росіяни поцілили по Зеленодольській та Грушівській громадах. Там понівечені оселі та сонячна панель. Постраждав 68-річний чоловік. Він у лікарні у стані середньої тяжкості.

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