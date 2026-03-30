Россияне почти 70 раз нанесли удары по Днепропетровщине: один человек погиб, 12 ранены, двое находятся в тяжелом состоянии. ФОТО

В течение дня российские войска почти 70 раз обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Никопольский район

В Никопольском районе враг обстрелял Никополь, Марганецкую, Червоногригоровскую, Мировскую и Покровскую громады. Повреждены гимназия, многоквартирные и частные дома, магазины, мастерская и автомобили.

В Покровской громаде погиб 65-летний мужчина, ранены мужчины 55 и 62 лет.

В Никополе вследствие вражеской атаки пострадали 8 человек. Мужчины 45 и 54 лет госпитализированы в тяжелом состоянии. В Мировской громаде получила ранения 73-летняя женщина. Она госпитализирована. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Криворожский район

В Криворожском районе россияне нанесли удары по Зеленодольской и Грушевской громадам. Там повреждены дома и солнечная панель. Пострадал 68-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

