Окупанти били по трьох районах Дніпропетровщини: поранено чоловіка, пошкоджено адмінбудівлю, ліцей, церкву

Упродовж дня російські війська понад 40 разів атакували Синельниківський, Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Синельниківський район

На Синельниківщині росіяни били по Межівській, Покровський та Українській громадах. Зайнялися приватний будинок та господарська споруда.

Унаслідок атаки постраждав 60-річний чоловік.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обстріли Дніпропетровщини: атаковано три райони області, є поранені. ФОТОрепортаж

Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади. Пошкоджені приватний будинок, адмінбудівля, ліцей, церква, підприємство, інфраструктура, автівки.

Криворізький район

У Криворізькому районі ворог поцілив по самому Кривому Рогу та Зеленодольській громаді. Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки, авто.

Дивіться: Росіяни майже 70 разів ударили по Дніпропетровщині: одна людина загинула і 12 - поранені, двоє - у важкому стані. ФОТО