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FPV-дрон атакував Нікополь: 11 людей поранено, серед них дитина. ФОТО
Російські війська атакували Нікополь FPV-дроном. Унаслідок удару поранено 11 людей, серед них дитина. Частину постраждалих госпіталізували, двоє перебувають у тяжкому стані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
- 11 людей дістали поранень, серед них – дитина. Ворог атакував Нікополь FPV-дроном.
- У місті пошкоджені п’ятиповерхівки та магазини. Вогонь знищив автівку.
Постраждалі
Троє людей госпіталізовані. 16-річна дівчинка і 28-річна жінка – "важкі". 25-річна постраждала – у стані середньої тяжкості. Медики надають всю необхідну допомогу.
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