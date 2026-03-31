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Новини Обстріли Нікопольщини
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FPV-дрон атакував Нікополь: 11 людей поранено, серед них дитина. ФОТО

нікополь

Російські війська атакували Нікополь FPV-дроном. Унаслідок удару поранено 11 людей, серед них дитина. Частину постраждалих госпіталізували, двоє перебувають у тяжкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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  • 11 людей дістали поранень, серед них – дитина. Ворог атакував Нікополь FPV-дроном.
  • У місті пошкоджені п’ятиповерхівки та магазини. Вогонь знищив автівку.

нікополь

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Постраждалі

Троє людей госпіталізовані. 16-річна дівчинка і 28-річна жінка – "важкі". 25-річна постраждала – у стані середньої тяжкості. Медики надають всю необхідну допомогу.

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Автор: 

Нікополь (1581) fpv-дрон (283) Дніпропетровська область (5234) Нікопольський район (833)
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