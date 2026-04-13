У Нікополі та на території району почав працювати антидроновий загін поліції "Яструб". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Нікополі та на території району розпочав роботу зведений антидроновий загін батальйону поліції особливого призначення "Яструб".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.
Основні завдання загону
- прикривати цивільну інфраструктуру,
- дбати про безпеку населення,
- супроводжувати комунальні служби під час аварійних і відновлювальних робіт та
- екстрені служби — медиків, рятувальників ДСНС і слідчо-оперативних груп, під час роботи на місцях ворожих ударів.
Хто серед бійців
Серед бійців — місцеві поліцейські, які добре знають територію обслуговування та специфіку роботи у прифронтовому місті.
— До складу підрозділу входять працівники різних служб — дільничні, слідчі, оперативники, а також бійці з бойовим досвідом. Усі працюють як єдиний механізм для виконання поставлених завдань, — розповідає боєць із позивним Скай.
Як відбувається антидронова боротьба
У зв’язку зі збільшенням кількості атак із застосуванням безпілотних літальних апаратів різних типів, зокрема FPV-дронів та БпЛА літакового типу, робота підрозділу є критично важливою. Поліцейські здійснюють постійний моніторинг повітряного простору — виявляють цілі візуально, на слух або за допомогою технічних засобів.
— Після виявлення цілі одразу приймається рішення про її подавлення або збиття. Використовуємо засоби радіоелектронної боротьби або стрілецьку зброю. Уже неодноразово були випадки, коли після вогневого контакту дрон втрачав зв’язок і детонував поза межами наших позицій, — говорить боєць із позивним Лис. - Якщо безпілотник падає без детонації, місце фіксується, територія огороджується, а доступ цивільних обмежується до моменту знешкодження.
Робота підрозділу здійснюється у взаємодії з іншими суміжними підрозділами. Кожна група має визначені позиції, які постійно змінюються. Підрозділ працює щоденно. Кожен боєць має відповідну підготовку, бойовий досвід і навички надання домедичної допомоги.
"Створення зведеного антидронового загону батальйону поліції особливого призначення "Яструб" - ще один крок до безпеки мирних мешканців Нікополя та громад району. Його основна мета — захист повітряного простору, адже кожен збитий ворожий дрон — це збережені життя", - наголосили в Нацполіції.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що нікопольська громадська організація "Прихист", що обʼєднує містян та жителів Нікопольського району, звернулася з відкритим зверненням до Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського із закликом посилити оборону Нікополя та Нікопольського району.
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