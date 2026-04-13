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Новини Фото Обстріли Нікопольщини Антидроновий захист
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У Нікополі та на території району почав працювати антидроновий загін поліції "Яструб". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Нікополі та на території району розпочав роботу зведений антидроновий загін батальйону поліції особливого призначення "Яструб".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

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Основні завдання загону

  • прикривати цивільну інфраструктуру,
  • дбати про безпеку населення,
  • супроводжувати комунальні служби під час аварійних і відновлювальних робіт та
  • екстрені служби — медиків, рятувальників ДСНС і слідчо-оперативних груп, під час роботи на місцях ворожих ударів.

Хто серед бійців

Серед бійців — місцеві поліцейські, які добре знають територію обслуговування та специфіку роботи у прифронтовому місті.

— До складу підрозділу входять працівники різних служб — дільничні, слідчі, оперативники, а також бійці з бойовим досвідом. Усі працюють як єдиний механізм для виконання поставлених завдань, — розповідає боєць із позивним Скай.

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Як відбувається антидронова боротьба

У зв’язку зі збільшенням кількості атак із застосуванням безпілотних літальних апаратів різних типів, зокрема FPV-дронів та БпЛА літакового типу, робота підрозділу є критично важливою. Поліцейські здійснюють постійний моніторинг повітряного простору — виявляють цілі візуально, на слух або за допомогою технічних засобів.

— Після виявлення цілі одразу приймається рішення про її подавлення або збиття. Використовуємо засоби радіоелектронної боротьби або стрілецьку зброю. Уже неодноразово були випадки, коли після вогневого контакту дрон втрачав зв’язок і детонував поза межами наших позицій, — говорить боєць із позивним Лис. - Якщо безпілотник падає без детонації, місце фіксується, територія огороджується, а доступ цивільних обмежується до моменту знешкодження.

Робота підрозділу здійснюється у взаємодії з іншими суміжними підрозділами. Кожна група має визначені позиції, які постійно змінюються. Підрозділ працює щоденно. Кожен боєць має відповідну підготовку, бойовий досвід і навички надання домедичної допомоги.

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Поліцейські створили антидроновий загін для захисту Нікополя та району
Поліцейські створили антидроновий загін для захисту Нікополя та району
Поліцейські створили антидроновий загін для захисту Нікополя та району
Поліцейські створили антидроновий загін для захисту Нікополя та району

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"Створення зведеного антидронового загону батальйону поліції особливого призначення "Яструб" - ще один крок до безпеки мирних мешканців Нікополя та громад району. Його основна мета — захист повітряного простору, адже кожен збитий ворожий дрон — це збережені життя", - наголосили в Нацполіції.

Поліцейські створили антидроновий загін для захисту Нікополя та району
Поліцейські створили антидроновий загін для захисту Нікополя та району
Поліцейські створили антидроновий загін для захисту Нікополя та району
Поліцейські створили антидроновий загін для захисту Нікополя та району

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що нікопольська громадська організація "Прихист", що обʼєднує містян та жителів Нікопольського району, звернулася з відкритим зверненням до Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського із закликом посилити оборону Нікополя та Нікопольського району.

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ППО (4294) Нацполіція (15857) дрони (8730)
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Топ коментарі
+7
Дядя, то тишина у тебе в макітрі. Це могли краще зробити ІТці, яких на передок кидають, замість бубочок ненавчених. І Петро слюсар з заводу, теж технікою нехіло володіє і руки не з жопи росли, бо зміг працювати.
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13.04.2026 19:15 Відповісти
+5
Тобто зараз всі мають почати поклонятися та возвеличувати поліцію за те що вони коли не коли роблять свою роботу? У нас багато людей на своїх робочих місцях та за них новини в прессі рідко пишуть, а тут диво... Поліція працює за призначенням, за присягою 😸
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13.04.2026 19:48 Відповісти
+4
И тишина... Где же наши диванные герои, которые поливают помоями полицию при каждом случае? Ваш выход, 73%!
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13.04.2026 18:52 Відповісти

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