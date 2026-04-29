УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10074 відвідувача онлайн
Новини Відео Антидроновий захист
1 046 2

Антидроновий захист: 150 кілометрів доріг вже накрили сітками на Дніпропетровщині. ВIДЕО

У Дніпропетровській області вже накрили антидроновими сітками 150 кілометрів доріг. Облаштувати ще 65 кілометрів – в планах на найближчий час.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, більшу частину звела Державна спеціальна служба транспорту. Решту – Служба відновлення та розвитку інфраструктури.

Де саме їх потрібно встановити, визначають військові. Це автошляхи у прифронтових громадах, на яких ворог ледь не щодня "полює" на автівки.

Як працюють антидронові сітки

Потрапляючи у пастку, FPV-дрон не вибухає. Заплутується в сітці гвинтами або змінює напрямок руху.

"А це – безпечні логістика, евакуація й неушкоджена техніка. А головне – збережені життя", - зазначив Ганжа.

Автор: 

захист (254) дрони (7971) Дніпропетровська область (4940)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гончарук-шмигаль-свириденко з даниловим та умеровим, глибоко зхвильовані, наслідками своєї бездіяльності щодо завчасної підготовку України до життєзабезпечення Українців!!!???
А зеленський з міндічем у цей час, гроші збирають з Українців на ОТУ ракету…, що буде КОЛИСЬ…. Шефіри з єрмаком і головою Нацбанку та банановим, можуть підтвердити!!
показати весь коментар
29.04.2026 19:25 Відповісти
Якість і вартість?! Дороги до першого дощу, сітки до першого вітру?
показати весь коментар
29.04.2026 19:56 Відповісти
 
 