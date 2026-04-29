Антидроновий захист: 150 кілометрів доріг вже накрили сітками на Дніпропетровщині. ВIДЕО
У Дніпропетровській області вже накрили антидроновими сітками 150 кілометрів доріг. Облаштувати ще 65 кілометрів – в планах на найближчий час.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, більшу частину звела Державна спеціальна служба транспорту. Решту – Служба відновлення та розвитку інфраструктури.
Де саме їх потрібно встановити, визначають військові. Це автошляхи у прифронтових громадах, на яких ворог ледь не щодня "полює" на автівки.
Як працюють антидронові сітки
Потрапляючи у пастку, FPV-дрон не вибухає. Заплутується в сітці гвинтами або змінює напрямок руху.
"А це – безпечні логістика, евакуація й неушкоджена техніка. А головне – збережені життя", - зазначив Ганжа.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
