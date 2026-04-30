ВСУ отразили штурм у Ставок – за сутки 41 атака врага

Украинские военные отразили очередной штурм российских оккупантов на Лиманском направлении — в сторону населенного пункта Ставки.

Ситуация на фронте

По состоянию на 16:00 30 апреля российские войска совершили 41 атаку на позиции Сил обороны. Наиболее активные боевые действия продолжаются на восточных направлениях.

Также продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Под обстрелом оказались населенные пункты Сумской и Черниговской областей, а также зафиксированы авиаудары по отдельным территориям.

Где враг атакует наиболее активно

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил десятки обстрелов, в частности с применением реактивных систем залпового огня.

На Константиновском направлении зафиксировано 12 атак вблизи нескольких населенных пунктов. Аналогичное количество попыток наступления было и на Покровском направлении, где продолжается один бой.

Также боевые столкновения происходят на Александровском и Приднепровском направлениях – часть атак на данный момент еще не завершена.

Что происходит на других направлениях

На Южно-Слобожанском, Купянском и Славянском направлениях украинские военные отразили отдельные атаки противника.

На Краматорском и Ореховском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

На других участках фронта существенных изменений в оперативной обстановке не зафиксировано.

