ВСУ отразили штурм у Ставок – за сутки 41 атака врага
Украинские военные отразили очередной штурм российских оккупантов на Лиманском направлении — в сторону населенного пункта Ставки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Ситуация на фронте
По состоянию на 16:00 30 апреля российские войска совершили 41 атаку на позиции Сил обороны. Наиболее активные боевые действия продолжаются на восточных направлениях.
Также продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Под обстрелом оказались населенные пункты Сумской и Черниговской областей, а также зафиксированы авиаудары по отдельным территориям.
Где враг атакует наиболее активно
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил десятки обстрелов, в частности с применением реактивных систем залпового огня.
На Константиновском направлении зафиксировано 12 атак вблизи нескольких населенных пунктов. Аналогичное количество попыток наступления было и на Покровском направлении, где продолжается один бой.
Также боевые столкновения происходят на Александровском и Приднепровском направлениях – часть атак на данный момент еще не завершена.
Что происходит на других направлениях
На Южно-Слобожанском, Купянском и Славянском направлениях украинские военные отразили отдельные атаки противника.
На Краматорском и Ореховском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.
На других участках фронта существенных изменений в оперативной обстановке не зафиксировано.
