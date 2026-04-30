Российские дроны нанесли удар по Одессе: четверо человек ранены

В Одессе в результате атаки вражеских беспилотников повреждены жилой дом и гражданские объекты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, повреждения получили пятиэтажный жилой дом и частный дом. Также под удар попали административное здание и территория автостоянки. Сначала информация о пострадавших уточнялась.

По состоянию на 00:40 стало известно, что предварительно пострадали четыре человека. Всем оказывают медицинскую помощь в больницах города.

Последствия атаки в Одессе

В результате удара дронов зафиксировано разрушение жилой и гражданской инфраструктуры. Повреждения подверглись как многоквартирный дом, так и частные домовладения.

Местные службы работают на местах попаданий и ликвидируют последствия атаки.

Ранее сообщалось об обстрелах Днепропетровской области

В течение дня 29 апреля российские войска почти 90 раз атаковали пять районов Днепропетровской области, применяя беспилотники, ракеты и артиллерию.

В Днепре в результате ударов повреждено предприятие. В Любимовской гроамде разрушены дачные дома и автомобили. Погибла женщина, еще одного мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.

