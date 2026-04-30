Российские дроны нанесли удар по Одессе: четверо человек ранены
В Одессе в результате атаки вражеских беспилотников повреждены жилой дом и гражданские объекты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава городской военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, повреждения получили пятиэтажный жилой дом и частный дом. Также под удар попали административное здание и территория автостоянки. Сначала информация о пострадавших уточнялась.
По состоянию на 00:40 стало известно, что предварительно пострадали четыре человека. Всем оказывают медицинскую помощь в больницах города.
Последствия атаки в Одессе
В результате удара дронов зафиксировано разрушение жилой и гражданской инфраструктуры. Повреждения подверглись как многоквартирный дом, так и частные домовладения.
Местные службы работают на местах попаданий и ликвидируют последствия атаки.
Ранее сообщалось об обстрелах Днепропетровской области
В течение дня 29 апреля российские войска почти 90 раз атаковали пять районов Днепропетровской области, применяя беспилотники, ракеты и артиллерию.
В Днепре в результате ударов повреждено предприятие. В Любимовской гроамде разрушены дачные дома и автомобили. Погибла женщина, еще одного мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.
За офіційною інформацією, у параді братимуть участь лише піші колони. Зокрема, на Красну площу вийдуть військовослужбовці вищих військових навчальних закладів усіх видів і окремих родів військ Збройних сил РФ.
У Міноборони РФ зазначили, що вихованці суворовських військових та нахімовського училищ, кадетських корпусів також візьмуть участь у заході.
Водночас колона військової техніки у 2026 році участі не братиме. Це рішення пояснили "поточною оперативною обстановкою".
Російська сторона прямо не деталізує причин, однак визнає, що обмеження можуть бути пов'язані з ризиками атак безпілотників. На цьому тлі відмова від техніки схожа на спробу мінімізувати потенційні втрати або інциденти під час заходу.
Наочна агітація "м'ясних штурмів".