РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5055 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Одессу
1 882 2

Российские дроны нанесли удар по Одессе: четверо человек ранены

Атака беспилотников на Одессу ночью 30 апреля

В Одессе в результате атаки вражеских беспилотников повреждены жилой дом и гражданские объекты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По его словам, повреждения получили пятиэтажный жилой дом и частный дом. Также под удар попали административное здание и территория автостоянки. Сначала информация о пострадавших уточнялась.

По состоянию на 00:40 стало известно, что предварительно пострадали четыре человека. Всем оказывают медицинскую помощь в больницах города.

Последствия атаки в Одессе

В результате удара дронов зафиксировано разрушение жилой и гражданской инфраструктуры. Повреждения подверглись как многоквартирный дом, так и частные домовладения.

Местные службы работают на местах попаданий и ликвидируют последствия атаки.

Ранее сообщалось об обстрелах Днепропетровской области

В течение дня 29 апреля российские войска почти 90 раз атаковали пять районов Днепропетровской области, применяя беспилотники, ракеты и артиллерию.

В Днепре в результате ударов повреждено предприятие. В Любимовской гроамде разрушены дачные дома и автомобили. Погибла женщина, еще одного мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.

Автор: 

беспилотник (5105) Одесса (8098) Одесская область (4279) атака (1330) Одесский район (576)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І в цей же час Ху'йло вимагає щоб на деть побєдобєсія йому дали пєрєміріє щоб воно могло загітувати більше чортів на війну з Україною
показать весь комментарий
30.04.2026 00:54 Ответить
Парад у мАцквє відбудеться без техніки через загрозу дронів


За офіційною інформацією, у параді братимуть участь лише піші колони. Зокрема, на Красну площу вийдуть військовослужбовці вищих військових навчальних закладів усіх видів і окремих родів військ Збройних сил РФ.
У Міноборони РФ зазначили, що вихованці суворовських військових та нахімовського училищ, кадетських корпусів також візьмуть участь у заході.
Водночас колона військової техніки у 2026 році участі не братиме. Це рішення пояснили "поточною оперативною обстановкою".
Російська сторона прямо не деталізує причин, однак визнає, що обмеження можуть бути пов'язані з ризиками атак безпілотників. На цьому тлі відмова від техніки схожа на спробу мінімізувати потенційні втрати або інциденти під час заходу.

Наочна агітація "м'ясних штурмів".
показать весь комментарий
30.04.2026 06:31 Ответить
 
 