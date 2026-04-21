Россия нанесла удар из РСЗО по центру Славянска: ранены пять человек

Днем 21 апреля российские войска нанесли удар из РСЗО по центральной части Славянска, в результате чего ранения получили пять человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил в Facebook.

"В 13:50 враг снова нанес удар по Славянску. Попадание РСЗО в дорожное покрытие в центральной части города", - говорится в сообщении.

Лях добавил, что, по предварительным данным, ранены пять человек.

Смотрите также: Ситуация на Славянском направлении сложная. Враг использует мобильный транспорт для скрытого перемещения, - 81-я ОАеМБр. ВИДЕО

Напомним, утром 21 апреля сообщалось, что враг нанес удар ФАБами по Славянску: 3 человека ранены, разрушено учебное заведение.