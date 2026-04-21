Россия нанесла удар из РСЗО по центру Славянска: ранены пять человек
Днем 21 апреля российские войска нанесли удар из РСЗО по центральной части Славянска, в результате чего ранения получили пять человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил в Facebook.
"В 13:50 враг снова нанес удар по Славянску. Попадание РСЗО в дорожное покрытие в центральной части города", - говорится в сообщении.
Лях добавил, что, по предварительным данным, ранены пять человек.
В Констасі і то більш спокійно.
(якщо зникну з горизонта -вважайте шо помахав ручкою)