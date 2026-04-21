Росія вдарила із РСЗВ по центру Слов’янська: поранені п’ятеро людей
Удень 21 квітня російські війська завдали удару з РСЗВ по центральній частині Слов’янськ, поранення дістали п’ятеро людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив у фейсбуці.
"О 13:50 ворог знов завдав удару по Словʼянську. Влучання РСЗВ у дорожнє покриття в центральній частині міста", - ідеться в повідомленні.
Лях додав що попередньо поранено пʼять людей.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Констасі і то більш спокійно.
(якщо зникну з горизонта -вважайте шо помахав ручкою)