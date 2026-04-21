Росія вдарила із РСЗВ по центру Слов’янська: поранені п’ятеро людей

Удень 21 квітня російські війська завдали удару з РСЗВ по центральній частині Слов’янськ, поранення дістали п’ятеро людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив у фейсбуці.

"О 13:50 ворог знов завдав удару по Словʼянську. Влучання РСЗВ у дорожнє покриття в центральній частині міста", - ідеться в повідомленні.

Лях додав що попередньо поранено пʼять людей.

Також дивіться: Ситуація на Слов’янському напрямку складна. Ворог використовує мобільний транспорт для прихованого переміщення, - 81 ОАеМБр. ВIДЕО

Нагадаємо, зранку 21 квітня повідомлялося, що ворог ударив ФАБами по Слов’янську: 3 людини поранені, зруйновано навчальний заклад.

так лише вечірні концерти, а сьогодні весь день. І все прямо по мені...
В Констасі і то більш спокійно.
(якщо зникну з горизонта -вважайте шо помахав ручкою)
21.04.2026 16:38 Відповісти
Уезжай,пока не поздно..Все вывози что можешь забрать...не надейся что Славянск и Крам пропетляют..Вам и так,судьба дала 4 года на принятие решений...За это время,уже давно можно все понять..У многих людей,этого времени просто не было..и тут-Вы счастличики(если так можно назвать) В 2022 и 2023-это называлось изличшний оптимизм,теперь же-это банальная тупость...Не теряй драгоценное время.У тебя его осталось не много.
21.04.2026 19:29 Відповісти
Це в тебе, пахом лаптеногий, часу залишилося обмаль. За 4 роки маю особисте кладовище твоїх братушек.
21.04.2026 20:16 Відповісти
Ох ты и дурень...причем идиот круглый..Явный неадекват..Если ты военный,а я писал для местного жителя,то это не повод нести всякую херь и ганьбиться прилюдно..
21.04.2026 21:05 Відповісти
У него рефлекс на русский язык. И не важно, что ты говоришь, важно на каком язык. Это уже диагноз.
22.04.2026 00:03 Відповісти
 
 