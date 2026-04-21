Росія вдарила із РСЗВ по центру Слов’янська: поранені п’ятеро людей

Удень 21 квітня російські війська завдали удару з РСЗВ по центральній частині Слов’янськ, поранення дістали п’ятеро людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив у фейсбуці.

"О 13:50 ворог знов завдав удару по Словʼянську. Влучання РСЗВ у дорожнє покриття в центральній частині міста", - ідеться в повідомленні.

Лях додав що попередньо поранено пʼять людей.

Також дивіться: Ситуація на Слов’янському напрямку складна. Ворог використовує мобільний транспорт для прихованого переміщення, - 81 ОАеМБр. ВIДЕО

Нагадаємо, зранку 21 квітня повідомлялося, що ворог ударив ФАБами по Слов’янську: 3 людини поранені, зруйновано навчальний заклад.