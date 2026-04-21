Ворог ударив ФАБами по Слов’янську: 3 людини поранені, зруйновано навчальний заклад. ВІДЕО+ФОТО

Напередодні пізно ввечері та під ранок 21 квітня війська РФ завдали авіаударів по Словʼянську Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку голова МВА Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі

Як зазначається, ворог двічі атакував місто. Зафіксовано авіаудари із використанням ФАБів. Перший - о 23:20, другий - о 05:50.

"Обидва рази постраждали центральні частини Словʼянська. Зруйновано навчальний заклад", - уточнив очільник міста.

удар по Слов'янську
Є постраждалі

За даними МВА, на даний час відомо про трьох постраждалих.

Жінка госпіталізована, її чоловіку і дорослому сину допомога надана амбулаторно.

обстріл (33585) Донецька область (11023) Краматорський район (1160) Слов'янськ (798)
проблема КАБів не вирішується, тому що до Києва вони не долітають, поки що
21.04.2026 09:17 Відповісти
 
 