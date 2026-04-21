Ворог ударив ФАБами по Слов’янську: 3 людини поранені, зруйновано навчальний заклад. ВІДЕО+ФОТО
Напередодні пізно ввечері та під ранок 21 квітня війська РФ завдали авіаударів по Словʼянську Донецької області.
Про це повідомив у фейсбуку голова МВА Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
Як зазначається, ворог двічі атакував місто. Зафіксовано авіаудари із використанням ФАБів. Перший - о 23:20, другий - о 05:50.
"Обидва рази постраждали центральні частини Словʼянська. Зруйновано навчальний заклад", - уточнив очільник міста.
Є постраждалі
За даними МВА, на даний час відомо про трьох постраждалих.
Жінка госпіталізована, її чоловіку і дорослому сину допомога надана амбулаторно.
