Враг нанес удар ФАБами по Славянску: 3 человека ранены, разрушен учебный центр

Поздно вечером и ранним утром 21 апреля войска РФ нанесли авиаудары по Славянску в Донецкой области.

Об этом сообщил в Facebook глава ГВА Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг дважды атаковал город. Зафиксированы авиаудары с использованием ФАБ. Первый - в 23:20, второй - в 05:50.

"Оба раза пострадали центральные районы Славянска. Разрушено учебное заведение", - уточнил глава города.





По данным ГВА, на данный момент известно о трех пострадавших.

Женщина госпитализирована, ее мужу и взрослому сыну оказана амбулаторная помощь.

