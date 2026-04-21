Враг нанес удар ФАБами по Славянску: 3 человека ранены, разрушен учебный центр
Поздно вечером и ранним утром 21 апреля войска РФ нанесли авиаудары по Славянску в Донецкой области.
Об этом сообщил в Facebook глава ГВА Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
Как отмечается, враг дважды атаковал город. Зафиксированы авиаудары с использованием ФАБ. Первый - в 23:20, второй - в 05:50.
"Оба раза пострадали центральные районы Славянска. Разрушено учебное заведение", - уточнил глава города.
Есть пострадавшие
По данным ГВА, на данный момент известно о трех пострадавших.
Женщина госпитализирована, ее мужу и взрослому сыну оказана амбулаторная помощь.
