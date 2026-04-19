РФ обстреляла 2 района Донетчины: есть раненые и разрушения. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 18 апреля 2026 года, войска РФ интенсивно обстреливали два района Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Краматорский район

В Николаевке ранены 2 человека; 1 частный дом уничтожен и 2 повреждены; в Рай-Александровке ранен человек. В Славянске поврежден автомобиль. В Краматорске ранен человек, поврежден частный дом. В Курицино Новодонецкой громады повреждена инфраструктура. В Андреевке уничтожен автомобиль.

Бахмутский район

В Ризниковке Северской громады поврежден дом.

По данным ОВА, всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.









