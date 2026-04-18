Новости Донетчина
Террор и запугивание гражданского населения: ситуация в Славянске и Краматорске ухудшилась, - пресс-секретарь 11-го армейского корпуса Запорожец

Ситуация в Славянске и Краматорске

В Славянске и Краматорске на Донетчине наблюдается ухудшение ситуации: противник применяет террор и запугивание с целью вытеснить гражданское население с территории этих населенных пунктов.

Об этом сообщил пресс-секретарь 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец, передает Цензор.НЕТ.

Враг давит постоянно

По его словам, усиление давления на этом направлении не связано с летним или весенним наступлением РФ, поскольку оккупанты давят круглый год.

Увеличилось количество атак авиабомбами

В то же время Запорожец отметил, что атаки авиабомбами по этим городам действительно участились.

Он отметил, что, например, в прошлом квартале было в среднем два удара по этим и близлежащим населенным пунктам, тогда как сейчас может быть и 6-7 за сутки.

"На текущей неделе противник применил КАБ-1500 и уничтожил еще некоторые здания в центре города. То есть дерзость противника не оправдана никакими методами и средствами. Но есть возможность применять тактическую авиацию, противник увеличил ее применение в последнее время в два раза... Он применяет именно такое оружие в первую очередь, чтобы вытеснить гражданское население с территории этих населенных пунктов. Террор, запугивание гражданского населения... В целом увеличилось количество применений дронов на оптоволокне по Краматорску, со стороны территории Часова Яра", — рассказал он.

Ситуація у Слов'янську і Краматорську

У Слов'янську та Краматорську в Донецькій області спостерігається погіршення ситуації, ворог застосовує терор і залякування з метою витіснити цивільне населення з території цих населених пунктів Джерело: https://censor.net/ua/n3611218

Хрен поймеш, сидять " ждуни" , а тут " витісняють" теж не так.
18.04.2026 21:48 Ответить
"Терор і залякування цивільного населення...".
18.04.2026 22:10 Ответить
Нормальна влада мала давно примусово евакуювати людей-цивільних з міст-територій куди долітають КАБИ..., правда в тому, що ці люди нахер нікому не потрібні ні нашим ні їхнім, нашим потрібні лише ті кого можна загнати в окопи, а кацапам на людей глибко насрати їм потрібна лише галочка щодо захоплених територій.
18.04.2026 22:10 Ответить
Люди платили налоги,что бы армия их защищала,но податки ушли на полицаев,прокуроров и податкивцев,которые уже давно во Львове в эвакуации,а люди,которым некуда бежать оказывается ждуны и предатели.
18.04.2026 22:16 Ответить
 
 