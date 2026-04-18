Террор и запугивание гражданского населения: ситуация в Славянске и Краматорске ухудшилась, - пресс-секретарь 11-го армейского корпуса Запорожец
В Славянске и Краматорске на Донетчине наблюдается ухудшение ситуации: противник применяет террор и запугивание с целью вытеснить гражданское население с территории этих населенных пунктов.
Об этом сообщил пресс-секретарь 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец, передает Цензор.НЕТ.
Враг давит постоянно
По его словам, усиление давления на этом направлении не связано с летним или весенним наступлением РФ, поскольку оккупанты давят круглый год.
Увеличилось количество атак авиабомбами
В то же время Запорожец отметил, что атаки авиабомбами по этим городам действительно участились.
Он отметил, что, например, в прошлом квартале было в среднем два удара по этим и близлежащим населенным пунктам, тогда как сейчас может быть и 6-7 за сутки.
"На текущей неделе противник применил КАБ-1500 и уничтожил еще некоторые здания в центре города. То есть дерзость противника не оправдана никакими методами и средствами. Но есть возможность применять тактическую авиацию, противник увеличил ее применение в последнее время в два раза... Он применяет именно такое оружие в первую очередь, чтобы вытеснить гражданское население с территории этих населенных пунктов. Террор, запугивание гражданского населения... В целом увеличилось количество применений дронов на оптоволокне по Краматорску, со стороны территории Часова Яра", — рассказал он.
У Слов'янську та Краматорську в Донецькій області спостерігається погіршення ситуації, ворог застосовує терор і залякування з метою витіснити цивільне населення з території цих населених пунктів
Хрен поймеш, сидять " ждуни" , а тут " витісняють" теж не так.