Терор і залякування цивільного населення: ситуація в Слов’янську та Краматорську погіршилася, - речник 11 армійського корпусу Запорожець
У Слов'янську та Краматорську в Донецькій області спостерігається погіршення ситуації, ворог застосовує терор і залякування з метою витіснити цивільне населення з території цих населених пунктів.
Про це повідомив речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець, передає Цензор.НЕТ.
Ворог тисне постійно
За його словами, посилення тиску на цьому напрямку не пов'язані з літнім чи весняним наступом РФ, оскільки окупанти тиснуть цілий рік.
Зросли атаки авіабомбами
Водночас Запорожець зауважив, що атаки авіабомбами по цих містах справді зросли.
Він зазначив, що, наприклад, минулого кварталу було в середньому два удари по цих та наближених населених пунктах, тоді як зараз може бути і 6-7 за добу.
"На поточному тижні противник застосував КАБ-1500 і знищив ще деякі будівлі в центрі міста. Тобто зухвалість противника, вона не виправдана ніякими методами і засобами. Але є можливість застосовувати тактичну авіацію, противник збільшив її застосування останнім часом в два рази... Він застосовує саме таку зброю в першу чергу, щоб витіснити цивільне населення з території цих населених пунктів. Терор, залякування цивільного населення... В цілому збільшилася кількість застосувань дронів на оптоволокні по Краматорську, з напрямку території Часового Яру", - розповів він.
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У Слов'янську та Краматорську в Донецькій області спостерігається погіршення ситуації, ворог застосовує терор і залякування з метою витіснити цивільне населення з території цих населених пунктів Джерело: https://censor.net/ua/n3611218
Хрен поймеш, сидять " ждуни" , а тут " витісняють" теж не так.
Де чекають ?
Отож воно так