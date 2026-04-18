Терор і залякування цивільного населення: ситуація в Слов’янську та Краматорську погіршилася, - речник 11 армійського корпусу Запорожець

У Слов'янську та Краматорську в Донецькій області спостерігається погіршення ситуації, ворог застосовує терор і залякування з метою витіснити цивільне населення з території цих населених пунктів.

Про це повідомив речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець, передає Цензор.НЕТ.

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Ворог тисне постійно

За його словами, посилення тиску на цьому напрямку не пов'язані з літнім чи весняним наступом РФ, оскільки окупанти тиснуть цілий рік.

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Зросли атаки авіабомбами

Водночас Запорожець зауважив, що атаки авіабомбами по цих містах справді зросли.

Він зазначив, що, наприклад, минулого кварталу було в середньому два удари по цих та наближених населених пунктах, тоді як зараз може бути і 6-7 за добу.

"На поточному тижні противник застосував КАБ-1500 і знищив ще деякі будівлі в центрі міста. Тобто зухвалість противника, вона не виправдана ніякими методами і засобами. Але є можливість застосовувати тактичну авіацію, противник збільшив її застосування останнім часом в два рази... Він застосовує саме таку зброю в першу чергу, щоб витіснити цивільне населення з території цих населених пунктів. Терор, залякування цивільного населення... В цілому збільшилася кількість застосувань дронів на оптоволокні по Краматорську, з напрямку території Часового Яру", - розповів він.

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