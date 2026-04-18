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Новини Ситуація на Донеччині
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Терор і залякування цивільного населення: ситуація в Слов’янську та Краматорську погіршилася, - речник 11 армійського корпусу Запорожець

Ситуація у Слов’янську і Краматорську

У Слов'янську та Краматорську в Донецькій області спостерігається погіршення ситуації, ворог застосовує терор і залякування з метою витіснити цивільне населення з території цих населених пунктів.

Про це повідомив речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець, передає Цензор.НЕТ.

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Ворог тисне постійно

За його словами, посилення тиску на цьому напрямку не пов'язані з літнім чи весняним наступом РФ, оскільки окупанти тиснуть цілий рік.

Також дивіться: Війська РФ ударили КАБами по Краматорську: щонайменше 10 поранених, є руйнування. ВIДЕО

Зросли атаки авіабомбами

Водночас Запорожець зауважив, що атаки авіабомбами по цих містах справді зросли.

Він зазначив, що, наприклад, минулого кварталу було в середньому два удари по цих та наближених населених пунктах, тоді як зараз може бути і 6-7 за добу.

"На поточному тижні противник застосував КАБ-1500 і знищив ще деякі будівлі в центрі міста. Тобто зухвалість противника, вона не виправдана ніякими методами і засобами. Але є можливість застосовувати тактичну авіацію, противник збільшив її застосування останнім часом в два рази... Він застосовує саме таку зброю в першу чергу, щоб витіснити цивільне населення з території цих населених пунктів. Терор, залякування цивільного населення... В цілому збільшилася кількість застосувань дронів на оптоволокні по Краматорську, з напрямку території Часового Яру", - розповів він.

Також дивіться: Рашисти вдарили ФАБ-1500 по центру Слов’янська: зруйновано історичну пам’ятку, кількість поранених зросла до 5. ВIДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

Краматорськ (935) Донецька область (11556) бойові дії (6154) Краматорський район (1375) Слов’янськ (871)
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Топ коментарі
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Ситуація у Слов'янську і Краматорську

У Слов'янську та Краматорську в Донецькій області спостерігається погіршення ситуації, ворог застосовує терор і залякування з метою витіснити цивільне населення з території цих населених пунктів Джерело: https://censor.net/ua/n3611218

Хрен поймеш, сидять " ждуни" , а тут " витісняють" теж не так.
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18.04.2026 21:48 Відповісти
+3
Нормальна влада мала давно примусово евакуювати людей-цивільних з міст-територій куди долітають КАБИ..., правда в тому, що ці люди нахер нікому не потрібні ні нашим ні їхнім, нашим потрібні лише ті кого можна загнати в окопи, а кацапам на людей глибко насрати їм потрібна лише галочка щодо захоплених територій.
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18.04.2026 22:10 Відповісти
+3
тим кому медом намазано, то приїзжайте та подивитесь самі шо і як. Послухайте фпв як "співають", як бахають каб та все інше. Куди пенсам їхати? куди ??
Де чекають ?
Отож воно так
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18.04.2026 23:11 Відповісти

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