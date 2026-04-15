Рашисти вдарили ФАБ-1500 по центру Слов’янська: зруйновано історичну пам’ятку, кількість поранених зросла до 5. ВIДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські війська завдали удару авіабомбою ФАБ-1500 по центральній частині Словʼянська на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба МВА, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Удару було завдано о 5 ранку.

"Повністю зруйновано дитячий спортивний заклад, що був історичною памʼяткою міста. Зруйновано адмінбудівлю, ще одну – пошкоджено", - зазначив глава МВА.

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Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 39 багатоповерхівок і 15 автомобілів.

Відомо про одного пораненого - це 57-річний чоловік. Його готують до перевезення у клініку Дніпра.

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Оновлення

Пізніше начальник ОВА Вадим Філашкін повідомив, що кількість поранених у Слов'янську зросла до п'яти осіб.

Серед поранених - хлопець 2012 року народження. Йому надано допомогу амбулаторно.







