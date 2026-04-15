Рашисти вдарили ФАБ-1500 по центру Слов’янська: зруйновано історичну пам’ятку, кількість поранених зросла до 5. ВIДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
Російські війська завдали удару авіабомбою ФАБ-1500 по центральній частині Словʼянська на Донеччині.
Про це повідомила пресслужба МВА, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Удару було завдано о 5 ранку.
"Повністю зруйновано дитячий спортивний заклад, що був історичною памʼяткою міста. Зруйновано адмінбудівлю, ще одну – пошкоджено", - зазначив глава МВА.
Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 39 багатоповерхівок і 15 автомобілів.
Відомо про одного пораненого - це 57-річний чоловік. Його готують до перевезення у клініку Дніпра.
Оновлення
Пізніше начальник ОВА Вадим Філашкін повідомив, що кількість поранених у Слов'янську зросла до п'яти осіб.
Серед поранених - хлопець 2012 року народження. Йому надано допомогу амбулаторно.
Топ коментарі
+18 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар15.04.2026 09:15 Відповісти Посилання
+10 MD_DB
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+8 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар15.04.2026 09:17 Відповісти Посилання
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