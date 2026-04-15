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Новини Фото Обстріли Донеччини Обстріл Слов’янська
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Рашисти вдарили ФАБ-1500 по центру Слов’янська: зруйновано історичну пам’ятку, кількість поранених зросла до 5. ВIДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські війська завдали удару авіабомбою ФАБ-1500 по центральній частині Словʼянська на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба МВА, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Удару було завдано о 5 ранку.

"Повністю зруйновано дитячий спортивний заклад, що був історичною памʼяткою міста. Зруйновано адмінбудівлю, ще одну – пошкоджено", - зазначив глава МВА.

Читайте: Війська РФ ударили дронами по портовій інфраструктурі Одещини: є пошкодження. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 39 багатоповерхівок і 15 автомобілів.

Відомо про одного пораненого - це 57-річний чоловік. Його готують до перевезення у клініку Дніпра.

Дивіться: Ситуація на Слов’янському напрямку ускладнена: ворог б’є по логістиці та готується до штурмів, - 81 ОАеМБр. ВIДЕО

Оновлення

Пізніше начальник ОВА Вадим Філашкін повідомив, що кількість поранених у Слов'янську зросла до п'яти осіб.

Серед поранених - хлопець 2012 року народження. Йому надано допомогу амбулаторно.

РФ вдарила ФАБом по Слов'янську: наслідки
РФ вдарила ФАБом по Слов'янську: наслідки
РФ вдарила ФАБом по Слов'янську: наслідки
РФ вдарила ФАБом по Слов'янську: наслідки

Автор: 

обстріл (35231) Донецька область (11539) Краматорський район (1365) Слов’янськ (867)
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Топ коментарі
+18
Виродки рашистські. І ще клята Європа нам розказує що ми повинні відновити нафтопровід дружба і качати кацапам нафту? ПНХ. І ще питання чому ми не знищуємо рашистські міста а також чому Зеля не вимагає від наших партнерів далекобійного ПВО чи далекобійних ракет до літаків щоб збивати рашистські бомбардувальники?
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15.04.2026 09:15 Відповісти
+10
Чим, тапком?
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15.04.2026 09:20 Відповісти
+8
Хто там розказував що Україна повинна здати дамбас заради ''мірної угоди''. Ось вам яскравий приклад що буде з вашим містом коли рашисти захоплять дамбас і наступне місто буде ваше.
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15.04.2026 09:17 Відповісти

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