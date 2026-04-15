Рашисты ударили ФАБ-1500 по центру Славянска: разрушена историческая памятка, количество раненых возросло до 5. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские войска нанесли удар авиабомбой ФАБ-1500 по центральной части Славянска в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба МВД, передает Цензор.НЕТ.

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Удар был нанесен в 5 утра.

"Полностью разрушено детское спортивное учреждение, которое было историческим памятником города. Разрушено административное здание, еще одно – повреждено", – отметил глава ГВА.

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В результате обстрела повреждены, как минимум, 39 многоэтажек и 15 автомобилей.

Известно об одном раненом – это 57-летний мужчина. Его готовят к перевозке в клинику Днепра.

Обновление

Позже глава ОВА Вадим Филашкин сообщил, что количество раненых в Славянске возросло до пяти человек.

Среди раненых – юноша 2012 года рождения. Ему оказана помощь амбулаторно.

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