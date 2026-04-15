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Рашисты ударили ФАБ-1500 по центру Славянска: разрушена историческая памятка, количество раненых возросло до 5. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские войска нанесли удар авиабомбой ФАБ-1500 по центральной части Славянска в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба МВД, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Удар был нанесен в 5 утра.

"Полностью разрушено детское спортивное учреждение, которое было историческим памятником города. Разрушено административное здание, еще одно – повреждено", – отметил глава ГВА.

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В результате обстрела повреждены, как минимум, 39 многоэтажек и 15 автомобилей.

Известно об одном раненом – это 57-летний мужчина. Его готовят к перевозке в клинику Днепра.

Обновление

Позже глава ОВА Вадим Филашкин сообщил, что количество раненых в Славянске возросло до пяти человек.

Среди раненых – юноша 2012 года рождения. Ему оказана помощь амбулаторно.

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Автор: 

обстрел (33860) Донецкая область (12655) Краматорский район (1349) Славянск (2762)
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Топ комментарии
+18
Виродки рашистські. І ще клята Європа нам розказує що ми повинні відновити нафтопровід дружба і качати кацапам нафту? ПНХ. І ще питання чому ми не знищуємо рашистські міста а також чому Зеля не вимагає від наших партнерів далекобійного ПВО чи далекобійних ракет до літаків щоб збивати рашистські бомбардувальники?
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15.04.2026 09:15 Ответить
+10
Чим, тапком?
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15.04.2026 09:20 Ответить
+8
Хто там розказував що Україна повинна здати дамбас заради ''мірної угоди''. Ось вам яскравий приклад що буде з вашим містом коли рашисти захоплять дамбас і наступне місто буде ваше.
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15.04.2026 09:17 Ответить

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