Рашисты ударили ФАБ-1500 по центру Славянска: разрушена историческая памятка, количество раненых возросло до 5. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
Российские войска нанесли удар авиабомбой ФАБ-1500 по центральной части Славянска в Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба МВД, передает Цензор.НЕТ.
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Удар был нанесен в 5 утра.
"Полностью разрушено детское спортивное учреждение, которое было историческим памятником города. Разрушено административное здание, еще одно – повреждено", – отметил глава ГВА.
В результате обстрела повреждены, как минимум, 39 многоэтажек и 15 автомобилей.
Известно об одном раненом – это 57-летний мужчина. Его готовят к перевозке в клинику Днепра.
Обновление
Позже глава ОВА Вадим Филашкин сообщил, что количество раненых в Славянске возросло до пяти человек.
Среди раненых – юноша 2012 года рождения. Ему оказана помощь амбулаторно.
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