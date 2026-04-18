Российский удар по Краматорску: двое раненых и разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночной атаки на Краматорск ранены двое жителей, повреждены жилые дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Спасатели оказали домедицинскую помощь раненому мужчине и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.

Кроме того, спасатели освободили трех жителей из заблокированных квартир, разблокировав двери в многоквартирном доме.

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Последствия атаки







