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Российский удар по Краматорску: двое раненых и разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате ночной атаки на Краматорск ранены двое жителей, повреждены жилые дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Спасатели оказали домедицинскую помощь раненому мужчине и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.
Кроме того, спасатели освободили трех жителей из заблокированных квартир, разблокировав двери в многоквартирном доме.
Последствия атаки
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