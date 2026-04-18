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Російський удар по Краматорську: двоє поранених і руйнування. ФОТОрепортаж
Внаслідок нічної атаки на Краматорськ поранено двох мешканців, пошкоджено житлові будинки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
Рятувальники надали домедичну допомогу пораненому чоловікові та передали його працівникам швидкої медичної допомоги.
Крім того, рятувальники вивільнили трьох мешканців із заблокованих квартир, деблокувавши двері у багатоквартирному будинку.
Наслідки атаки
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