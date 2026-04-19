РФ обстріляла 2 райони Донеччини: є поранені та руйнування. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 18 квітня 2026 року, війська РФ інтенсивно атакували два райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Краматорський район

У Миколаївці поранено 2 людини; 1 приватний будинок знищено і 2 пошкоджено; у Рай-Олександрівці поранено людину. У Слов'янську пошкоджено авто. У Краматорську поранено людину, пошкоджено приватний будинок. У Курициному Новодонецької громади пошкоджено інфраструктуру. В Андріївці знищено автівку.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

За даними ОВА, всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

наслідки обстрілів Донеччини
