Бійці 66 ОМБ знищили реактивну систему залпового вогню з КНДР. ВIДЕО
Оператори безпілотних систем батальйону "Kassta" знищили на Лиманському напрямку реактивну систему залпового вогню іноземного виробництва, яку використовували російські війська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у 66-й окремій механізованій бригаді імені князя Мстислава Хороброго.
Як виявили установку
Окупанти намагалися замаскувати РСЗВ, накривши її гіллям у посадці.
Однак українські військові змогли швидко демаскувати ціль за допомогою дронів.
"Влучний скид з Heavy Shot повністю розкрив маскування", – зазначили у бригаді.
Що саме знищили
Після виявлення цілі з’ясувалося, що йдеться про РСЗВ Type-75, яка має походження з Північної Кореї.
Подальші удари FPV-дронами остаточно вивели установку з ладу.
Що відбувається на напрямку
У бригаді наголосили, що продовжують системно знищувати ворожу артилерію на цьому напрямку.
"Воїни 66 ОМБр продовжують своє полювання на ворожу артилерію", – підкреслили військові.
