Удары по Туапсе уже нанесли РФ ущерб на сумму более $300 млн, - Генштаб
В результате успешных ударов Украины по портовой инфраструктуре Туапсе и Туапсинскому НПЗ РФ уже понесла убытки на сумму более 300 млн долларов США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Каковы убытки РФ?
"Подсчитано, что комплексное поражение подразделениями Сил обороны Украины в апреле и 1 мая привело к нанесению ущерба портовой инфраструктуре Туапсе и Туапсинскому НПЗ (Краснодарский край, РФ) на сумму более 300 млн долларов США", - подчеркнули в Генштабе.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что НПЗ в Туапсе подвергся серии ударов беспилотниками 16 апреля, а также повторной атаке 20 апреля.
- Также в ночь на 26 апреля Силы обороны нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ.
- В ночь на 28 апреля беспилотники снова атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.
- 1 мая произошло новое поражение. В частности, беспилотники СБУ поразили порт "Туапсе" и НПЗ: возникло возгорание нефтемазутной смеси
