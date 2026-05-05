Удары по Туапсе уже нанесли РФ ущерб на сумму более $300 млн, - Генштаб

В результате успешных ударов Украины по портовой инфраструктуре Туапсе и Туапсинскому НПЗ РФ уже понесла убытки на сумму более 300 млн долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Каковы убытки РФ?

"Подсчитано, что комплексное поражение подразделениями Сил обороны Украины в апреле и 1 мая привело к нанесению ущерба портовой инфраструктуре Туапсе и Туапсинскому НПЗ (Краснодарский край, РФ) на сумму более 300 млн долларов США", - подчеркнули в Генштабе.

Читайте также: После Туапсе нефтяное пятно движется к поместью Путина

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что НПЗ в Туапсе подвергся серии ударов беспилотниками 16 апреля, а также повторной атаке 20 апреля.

Также в ночь на 26 апреля Силы обороны нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ.

В ночь на 28 апреля беспилотники снова атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

1 мая произошло новое поражение. В частности, беспилотники СБУ поразили порт "Туапсе" и НПЗ: возникло возгорание нефтемазутной смеси

Смотрите также: Последствия очередного удара беспилотников по НПЗ в Туапсе. Спутниковые фото