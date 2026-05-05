Новости БпЛА атаковали Туапсе
904 5

Удары по Туапсе уже нанесли РФ ущерб на сумму более $300 млн, - Генштаб

удары по Туапсе

В результате успешных ударов Украины по портовой инфраструктуре Туапсе и Туапсинскому НПЗ РФ уже понесла убытки на сумму более 300 млн долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Каковы убытки РФ?

"Подсчитано, что комплексное поражение подразделениями Сил обороны Украины в апреле и 1 мая привело к нанесению ущерба портовой инфраструктуре Туапсе и Туапсинскому НПЗ (Краснодарский край, РФ) на сумму более 300 млн долларов США", - подчеркнули в Генштабе.

Что предшествовало?

Мало. Треб в 100 разів більше
05.05.2026 15:29 Ответить
Доходи Росії на день за останній рік (2025-й та початок 2026-го) становлять у середньому від 1,1 до 1,3 мільярда доларів. це так для загального розвитку
05.05.2026 16:01 Ответить
05.05.2026 15:41 Ответить
Эта инфа для стеба ? Если озвученная цифра это повреждённое оборудование, то класс. Если автор имел ввиду продажи, то фак. Цензор прекрати постить говняные новости
05.05.2026 16:05 Ответить
Удари добре. Але варто підбурювати корінні народи, зокрема адигів до війни за незалежність від московії
05.05.2026 16:11 Ответить
 
 