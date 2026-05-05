Удари по Туапсе вже завдали РФ збитків на понад $300 млн, - Генштаб

Внаслідок успішних українських ударів по портовій інфраструктурі Туапсе та Туапсинському НПЗ РФ вже зазнала збитків на понад 300 млн доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які збитки РФ?

"Підраховано, що комплексне ураження підрозділами Сил оборони України у квітні та 1 травня призвела до завдання збитків портовій інфраструктурі Туапсе та Туапсинському НПЗ (Краснодарський край, РФ) на суму понад 300 млн доларів США", - наголосили у Генштабі.

Читайте також: Після Туапсе нафтова пляма рухається до маєтку Путіна

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що НПЗ у Туапсе зазнав серії ударів безпілотниками 16 квітня, а також повторної атаки 20 квітня.

Також у ніч на 26 квітня Сили оборони уразили Ярославський нафтопереробний завод у РФ.

У ніч на 28 квітня безпілотники знову атакували Туапсинський нафтопереробний завод у Туапсе.

1 травня відбулося нове ураження. Зокрема, безпілотники СБУ уразили порт "Туапсе" та НПЗ: виникло займання нафтомазутної суміші

Дивіться також: Наслідки чергового удару безпілотників по НПЗ у Туапсе. СУПУТНИКОВІ ФОТО