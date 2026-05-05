УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4914 відвідувачів онлайн
Новини БпЛА атакували Туапсе
815 5

Удари по Туапсе вже завдали РФ збитків на понад $300 млн, - Генштаб

удари по Туапсе

Внаслідок успішних українських ударів по портовій інфраструктурі Туапсе та Туапсинському НПЗ РФ вже зазнала збитків на понад 300 млн доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які збитки РФ?

"Підраховано, що комплексне ураження підрозділами Сил оборони України у квітні та 1 травня призвела до завдання збитків портовій інфраструктурі Туапсе та Туапсинському НПЗ (Краснодарський край, РФ) на суму понад 300 млн доларів США", - наголосили у Генштабі.

Читайте також: Після Туапсе нафтова пляма рухається до маєтку Путіна

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що НПЗ у Туапсе зазнав серії ударів безпілотниками 16 квітня, а також повторної атаки 20 квітня.
  • Також у ніч на 26 квітня Сили оборони уразили Ярославський нафтопереробний завод у РФ.
  • У ніч на 28 квітня безпілотники знову атакували Туапсинський нафтопереробний завод у Туапсе.
  • 1 травня відбулося нове ураження. Зокрема, безпілотники СБУ уразили порт "Туапсе" та НПЗ: виникло займання нафтомазутної суміші

Дивіться також: Наслідки чергового удару безпілотників по НПЗ у Туапсе. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Автор: 

Генштаб ЗС (8294) НПЗ (948) Удари по РФ (919) Туапсе (45)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мало. Треб в 100 разів більше
показати весь коментар
05.05.2026 15:29 Відповісти
Доходи Росії на день за останній рік (2025-й та початок 2026-го) становлять у середньому від 1,1 до 1,3 мільярда доларів. це так для загального розвитку
показати весь коментар
05.05.2026 16:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=t1vDU0RnGK0

https://www.youtube.com/watch?v=83envODCjwM
показати весь коментар
05.05.2026 15:41 Відповісти
Эта инфа для стеба ? Если озвученная цифра это повреждённое оборудование, то класс. Если автор имел ввиду продажи, то фак. Цензор прекрати постить говняные новости
показати весь коментар
05.05.2026 16:05 Відповісти
Удари добре. Але варто підбурювати корінні народи, зокрема адигів до війни за незалежність від московії
показати весь коментар
05.05.2026 16:11 Відповісти
 
 