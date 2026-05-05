Удари по Туапсе вже завдали РФ збитків на понад $300 млн, - Генштаб
Внаслідок успішних українських ударів по портовій інфраструктурі Туапсе та Туапсинському НПЗ РФ вже зазнала збитків на понад 300 млн доларів США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Які збитки РФ?
"Підраховано, що комплексне ураження підрозділами Сил оборони України у квітні та 1 травня призвела до завдання збитків портовій інфраструктурі Туапсе та Туапсинському НПЗ (Краснодарський край, РФ) на суму понад 300 млн доларів США", - наголосили у Генштабі.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що НПЗ у Туапсе зазнав серії ударів безпілотниками 16 квітня, а також повторної атаки 20 квітня.
- Також у ніч на 26 квітня Сили оборони уразили Ярославський нафтопереробний завод у РФ.
- У ніч на 28 квітня безпілотники знову атакували Туапсинський нафтопереробний завод у Туапсе.
- 1 травня відбулося нове ураження. Зокрема, безпілотники СБУ уразили порт "Туапсе" та НПЗ: виникло займання нафтомазутної суміші
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=83envODCjwM