Безпілотники СБУ уразили порт "Туапсе" та НПЗ: виникло займання нафтомазутної суміші. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ЦСО "Альфа" СБУ разом із ГУР та СБС вкотре атакували інфраструктуру морського порту "Туапсе" та Туапсинського НПЗ у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Морський нафтотермінал і Туапсинський НПЗ є важливими виробничими комплексами та логістичними вузлами, які забезпечують зв’язок між видобутком, переробкою та експортом російської нафти.

Туапсинський НПЗ – єдиний нафтопереробний завод росії на узбережжі Чорного моря. Його потужність – майже 12 млн тонн нафти на рік", - йдеться в повідомленні.

Черговий удар по Туапсе: в СБУ розповіли про наслідки

Внаслідок удару виникла пожежа нафтомазутної суміші в резервуарах. Над терміналом здіймається стовп чорного диму.

Читайте: Атаки на НПЗ у Туапсе: РФ втратила частину потужностей

Що передувало?

  • У мережі з’явилися фото густого чорного диму над російським Туапсе після чергової атаки по місцевому нафтопереробному заводу. За повідомленнями місцевих пабліків, у місті виникла масштабна пожежа та спостерігалися перебої з електропостачанням.
  • Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв публічно не прокоментував інцидент, натомість обмежився привітанням мешканців регіону з початком травневих свят.

Також дивіться: Палаюча нафта розтікається вулицями Туапсе після атаки дронів на НПЗ. ВIДЕО

Топ коментарі
показати весь коментар
01.05.2026 16:23 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2026 16:50 Відповісти
Ну це просто Чорнобаївка якась зразка 2026 року.
показати весь коментар
01.05.2026 17:11 Відповісти
Очєрєдной удар в туаПсіну.
01.05.2026 16:18 Відповісти
01.05.2026 16:23 Відповісти
Ну це просто Чорнобаївка якась зразка 2026 року.
01.05.2026 17:11 Відповісти
туапсе - місто вічно палаючих кацапських баняків

01.05.2026 21:48 Відповісти
Пішов розгон позитиву після , точніше ще не скінчилася атака, денної атаки кацапів через всю Україну на західні області.
01.05.2026 16:20 Відповісти
не через всю, а з лівого берега між Миколаєвом і Кривим Рогом, а там вздовж кордону з Молдовою така глухомань, що є певні сумніви щодо наявності МВГ.
01.05.2026 16:31 Відповісти
Сьогодні вдень вони лізли з Чернігівщини через Київщину, далі по центру України по межі Київської області та черкаської на захід.
01.05.2026 16:36 Відповісти
ну таке... у кожного свої радари...
01.05.2026 16:50 Відповісти
Та більш менш стабільні та великі радари.
01.05.2026 17:10 Відповісти
ну треба ж чимось стабільно відволікати громадян. Ну, щоб кукуха зовсім не відїхала.
01.05.2026 17:31 Відповісти
Мені за Ільський та Афіпський НПЗ абідна.
01.05.2026 16:22 Відповісти
01.05.2026 16:30 Відповісти
та краснодаровци взагал стали свою чергу пропускати. Афіпський півтора місяця тому, а Ільський так взагалі на день народження Степана Андрійовича.
01.05.2026 16:35 Відповісти
Екклезіяст 3:1-8
01.05.2026 16:47 Відповісти
- Для всього свій час...
01.05.2026 16:54 Відповісти
"час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати"
01.05.2026 16:56 Відповісти
Оригинал:
- В очередь, сукины дети, в очередь!
01.05.2026 17:08 Відповісти
Почему именно Туапсе?
01.05.2026 16:29 Відповісти
Why not?
01.05.2026 16:30 Відповісти
Звільнили від кацапів Чорнобаївку, звільнимо і Туапсе.
01.05.2026 17:33 Відповісти
01.05.2026 16:33 Відповісти
А чого б і ні?
01.05.2026 16:33 Відповісти
Потому что надо уничтожить хоть что- нибудь окончательно.
01.05.2026 16:37 Відповісти
тому що це експортний термнал, який був здатний переробляти та відвантажувати близько 7 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік.
01.05.2026 16:44 Відповісти
С празднікам вас, туапсіни!
01.05.2026 16:30 Відповісти
вєчним праздником !

01.05.2026 21:51 Відповісти
От вам і Київ за три дні і парад на Крещатіку.
01.05.2026 16:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=b3oY2sN5Yj4&list=PLAuS282iRDobO3hW4ZyB7rrw74I7-B0zT&index=78
01.05.2026 16:40 Відповісти
01.05.2026 16:50 Відповісти
па-домашнему?
01.05.2026 18:01 Відповісти
Шо,опять!?
01.05.2026 16:51 Відповісти
Чорний дощ у Туапсе

https://www.youtube.com/watch?v=00WdypxSQB8
01.05.2026 17:03 Відповісти
Гарячий тур у Туапсе

https://www.youtube.com/watch?v=83envODCjwM
01.05.2026 17:04 Відповісти
В Туапсе святкують 1 травня)

01.05.2026 17:52 Відповісти
за ГАРЬ цього року рання...

.
01.05.2026 21:54 Відповісти
Ну вот сказано же давно---ка ца пн я! Та подпалите сами последние там резервуары и капец проблеме! Всё равно базе той дрова! И больше ничего лететь не будет---некуда.
01.05.2026 18:17 Відповісти
02.05.2026 10:22 Відповісти
 
 