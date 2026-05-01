Безпілотники СБУ уразили порт "Туапсе" та НПЗ: виникло займання нафтомазутної суміші. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ЦСО "Альфа" СБУ разом із ГУР та СБС вкотре атакували інфраструктуру морського порту "Туапсе" та Туапсинського НПЗ у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Морський нафтотермінал і Туапсинський НПЗ є важливими виробничими комплексами та логістичними вузлами, які забезпечують зв’язок між видобутком, переробкою та експортом російської нафти.

Туапсинський НПЗ – єдиний нафтопереробний завод росії на узбережжі Чорного моря. Його потужність – майже 12 млн тонн нафти на рік", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару виникла пожежа нафтомазутної суміші в резервуарах. Над терміналом здіймається стовп чорного диму.

Що передувало?

У мережі з’явилися фото густого чорного диму над російським Туапсе після чергової атаки по місцевому нафтопереробному заводу. За повідомленнями місцевих пабліків, у місті виникла масштабна пожежа та спостерігалися перебої з електропостачанням.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв публічно не прокоментував інцидент, натомість обмежився привітанням мешканців регіону з початком травневих свят.

