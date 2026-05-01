Атаки на НПЗ у Туапсе: РФ втратила частину потужностей

Після чергового удару дронів по Туапсинському НПЗ у Краснодарському краї РФ знизилися виробничі потужності підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил безпілотних систем ЗСУ Ольга Мельошина.

Вона наголосила, що підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) діють у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України. При цьому зазначивши, що деталі останніх операцій наразі не розкриваються та очікується офіційне підтвердження від Генерального штабу.

Пошкодження нафтопереробної інфраструктури РФ

За словами Мельошиної, один із атакованих нафтопереробних заводів мав потужність близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. Вона наголосила, що повторні ураження поступово знижують його функціональні можливості.

"Четвертий візит, мені здається, трошки зменшив цю потужність, і ми будемо робити все, аби відповідна потужність противника тільки знижувалася", - сказала речниця.

Мельошина підкреслила, що удари по нафтопереробній інфраструктурі Росії є легітимними, оскільки ці об’єкти забезпечують фінансування російської армії.

"Сили безпілотних систем працюють виключно по об'єктах, пов'язаних з військом противника... переробка, нафтопереробка є джерелом фінансування армії противника", - зазначила вона.

Зниження нафтопереробних потужностей РФ

За словами речниці, такі операції мають не лише економічний, а й психологічний ефект, адже змінюють уявлення про безпеку віддалених регіонів Росії.

"Якщо раніше 1500 або 2000 кілометрів від державного кордону країна для Росії був безпечним тилом, то сьогодні ситуація змінюється", - сказала Мельошина.

Вона також повідомила, що остаточні дані за квітень ще уточнюються, однак за оцінками аналітиків, потужності російської нафтопереробки могли знизитися на 20–30%.

Ураження систем ППО

Окремо Мельошина зазначила, що ефективність українських ударів частково пов’язана з ураженням російських систем протиповітряної оборони.

"За зиму та початок весни нашим підрозділам вдалося знищити понад 100 систем ЗРК", — додала вона.

Що передувало?

У мережі з’явилися фото густого чорного диму над російським Туапсе після чергової атаки по місцевому нафтопереробному заводу. За повідомленнями місцевих пабліків, у місті виникла масштабна пожежа та спостерігалися перебої з електропостачанням.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв публічно не прокоментував інцидент, натомість обмежився привітанням мешканців регіону з початком травневих свят.

