Сили оборони уразили НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", вертольоти Мі-28 та Мі-17 та інші об’єкти ворога, - Генштаб

Уражено НПЗ в Орську та вертольоти Мі-28 та Мі-17

29 квітня та в ніч на 30 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об’єктах противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Удар по НПЗ

Зокрема, уражено нафтопереробний завод "Орскнефтеоргсинтез" (м. Орськ, Оренбурзька обл., рф). Зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Об’єкт задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Зазначається, що завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів – бензини, дизельне пальне, авіаційний гас тощо. Проєктна потужність переробки – 6,6 млн тонн нафти на рік. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У російському Орську атаковано НПЗ: "Опять, бл#дь! Надо увольняться нах#й!". ВІДЕО+ФОТО

Воронезька область

Окрім того, у районі населеного пункту Бабки (Воронезька обл., рф) уражено ворожі гелікоптери Мі-28 та Мі-17.

Також дивіться: ВМС уразили російські катери "Соболь" та "Грачонок", що охороняли Керченський міст. ВIДЕО

Ураження на ТОТ

Також читайте: Уражено підсанкційний танкер "MARQUISE" поблизу Туапсе, - Генштаб

У Генштабі зауважили, що масштаби завданих збитків уточнюються.

Орскнефтеоргсинтез.
як символічно
30.04.2026 19:53 Відповісти
Хyjамба
30.04.2026 20:19 Відповісти
ОРКнефтеоргсинтез
30.04.2026 21:21 Відповісти
У вас помилка. Не Орськ, а Оркск
30.04.2026 20:01 Відповісти
30.04.2026 20:20 Відповісти
Ця уся інфа просто замилюваня очей народу і додати якогось шарму в очікувані на краще. Бо як так; Одеса вже яку добу неможе оговтатись ввід тих шлюхедів. ППО практично безсиле, бо те, що є геть не актуальне, старе і безкорисне. Ті ж самі славнозвісні Гепарди. Мало того, що їх два роки не могли розпреділити по локаціям, так ще й рухлять ще та і ЗІП кончений. Краще вже Шилку використовувати. Дніпро, Запоріжжя який вже день страждає, Суми, Шостка, Харків, Київ. Херсон взагалі, як полігон для оркоFPVшників і ніхто з тим нічого не поробить.
Миколаїв... Сьогодні вже 9 тривог. Вранці залетіла парочка гімна, МВГ стріляли стріляли, нічого не вистріляли, поки не випустили ракету. Тут все чітко збили. Розумію, що те скловолоконне пінопластове гімно збивати ракетою, то як мікроскопом цвяхи забивати. Але ж. Мобільні вогневі групи вже не справляються з поставленими задачами від слова зовсім. Відсоток збиття не більше 10, а штат тримати треба і з/п плати. Де ті ПІСЮНИ та іже з ними? В Еміратах? Бо якщо стає питання про доцільність утримання МГВ і виготовлення дронів-перехоплювачів, я думаю другі будуть дешевші. Тай ондо позавчора вдень, F-16 по тривозі вилетів, знайшов ціль і влучно знищив. Покружляв над містом їі погнався в область за іншою *********.
А нам все парять, як класно палає Перм, Туапсе, Орськ, Усть-Луга, Новошахтинськ, Стерлітамак... то що. То усе добре, але і нам дістається і в першу чергу від тупості командування, або так прописано кимось сценарій війни і все йде по написаному.
30.04.2026 20:44 Відповісти
 
 