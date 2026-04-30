Сили оборони уразили НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", вертольоти Мі-28 та Мі-17 та інші об’єкти ворога, - Генштаб

29 квітня та в ніч на 30 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об’єктах противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Удар по НПЗ

Зокрема, уражено нафтопереробний завод "Орскнефтеоргсинтез" (м. Орськ, Оренбурзька обл., рф). Зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Об’єкт задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Зазначається, що завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів – бензини, дизельне пальне, авіаційний гас тощо. Проєктна потужність переробки – 6,6 млн тонн нафти на рік. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Воронезька область

Окрім того, у районі населеного пункту Бабки (Воронезька обл., рф) уражено ворожі гелікоптери Мі-28 та Мі-17.

Ураження на ТОТ

Українські воїни також уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у районі Олександрівки Запорізької обл.

Уражено також пункт управління артилерійської бригади противника у Лисичанську (ТОТ Луганської обл.).

Також уражено склад боєприпасів у районі Кременівки (ТОТ Донецької обл.) та місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря.

У Генштабі зауважили, що масштаби завданих збитків уточнюються.