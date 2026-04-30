ВМС уразили російські катери "Соболь" та "Грачонок", що охороняли Керченський міст. ВIДЕО

Військово-морські сили ЗСУ завдали результативного удару по охороні стратегічно важливого для окупантів об'єкта. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч на сьогодні було уражено два російські катери, які безпосередньо залучалися до прикриття Керченського мосту.

За попередніми даними, під удар потрапили:

  • Патрульний сторожовий катер ФСБ РФ проєкту 12200 "Соболь";

  • Протидиверсійний катер проєкту 21980 "Грачонок".

Внаслідок атаки ворог зазнав як безповоротних, так і санітарних втрат серед особового складу, що перебував на бортах суден. Обидві одиниці флоту виконували завдання з охорони акваторії та протидії українським засобам ураження.

Топ коментарі
+12
"Український оборонно-промисловий комплекс наразі не може вільно працювати на експорт, проте Україна може продавати те, чого вже в надлишку - наприклад, морські дрони."
/керівник Офісу Єрмака К. Буданов/22.04.2026/
Я так розумію, це були останні два катери кацапів, і БЕКи більш не потрібні?
30.04.2026 09:30 Відповісти
+9
Перед тим як спалити нпз чи нафтобазу ведеться тривала робота по зачистці маршруту від засобів захисту та протидії. Тобто щоб долетіла хочаб якась кількість дронів. Отже ми бачимо підготовку до ураження незаконної забудови?
30.04.2026 09:49 Відповісти
+5
А чому не сбу? Завжди все на морі уражають сбу. А тут вмс і без сбу. Дивина.
30.04.2026 09:32 Відповісти
"...вірю на слово..."
30.04.2026 09:28 Відповісти
Не вір на слово, подивись відео.
30.04.2026 10:25 Відповісти
на 00:19 видно, як ніби БЕК дає кулеметну чергу у бік корабля, чи не так?
30.04.2026 10:27 Відповісти
НІБИ да, а ніби ні
30.04.2026 10:33 Відповісти
А можно было показать до конца поражение второго катера, а то непонятно, попали в него или нет.. Хамасовцы часто показывали видео как их дроны "поражают" израильские танки, а концовку обрезают и говорят что "уничтожили" тысячу танков, а на самом деле повредили несколько танков - и всё..
30.04.2026 13:01 Відповісти
Звісно, Ви все правильно розумієте, сидячи вдома на дивані.
30.04.2026 09:57 Відповісти
А з вашого дивану це виглядає інакше?
То поділіться своїм баченням цього питання, а не порожньою заявою.
30.04.2026 10:01 Відповісти
А я не пишу про те, чого не знаю. Зрештою, у мене немає методичного посібника.
30.04.2026 10:20 Відповісти
У мене теж немає методичного посібника, але власна думка є.
А ви як вважаєте, настав час продавати "надлишки" морських дронів?
Мене цікавить Ваша власна думка.
30.04.2026 10:29 Відповісти
Якщо справді є надлишки, то чому б їх не продати, а виручені за них кошти вкласти в їх подальшу розробку та виробництво, або за ці ж гроші (у валюті) придбати те озброєння, якого в ЗСУ бракує.
30.04.2026 11:03 Відповісти
Це Ви з Германії написали?
30.04.2026 12:55 Відповісти
Так, з Німеччини. Що, я замало лайна накидав на вентилятор? Мабуть, це не дуже патріотично?
30.04.2026 13:09 Відповісти
сбу ловить торчков.
не до моря, зараз.
30.04.2026 09:49 Відповісти
ловить якось по-японські, хіровато
30.04.2026 13:28 Відповісти
так кораблики отріцатєльно всплилі чи ні?
30.04.2026 09:35 Відповісти
Трасери бачили?Динаміка відео, музон. Красіво ж, еге? І незворотні втрати і санітарні. А потопили, чи не потопили, то вже і не так важливо для красівого кіна.
30.04.2026 09:39 Відповісти
я не про кіно
а про факт - є об'єкти для дайвінгу чи ні
30.04.2026 09:43 Відповісти
Яка краса! Особливо ..."безповоротних"...
30.04.2026 09:36 Відповісти
"Малавата будєт! Малавата!" Хоча це більше психологічний удар по сакральній цілі. Як стратегічний об'єкт керчинський міст втратив своє значення після попередніх ударів. Орки більше покладаються на сухопутну залізницю через Мелітополь.
30.04.2026 09:37 Відповісти
Дронів дофіга, не має куди дівати. То катери атакують, то роздовбані десантні кораблі, які і так на ремонті стоять, то пів-року назад списані гідролітаки, зняті в кінці минулого століття з озброєння.
30.04.2026 10:18 Відповісти
Перед тим як спалити нпз чи нафтобазу ведеться тривала робота по зачистці маршруту від засобів захисту та протидії. Тобто щоб долетіла хочаб якась кількість дронів. Отже ми бачимо підготовку до ураження незаконної забудови?
30.04.2026 09:49 Відповісти
Эх, как вы яхту назовёте, так она и поплывёт, ну не водоплавающие то твари, шо грачи, шо соболя...
30.04.2026 09:59 Відповісти
Сопель і тарчтонок гудбай
30.04.2026 10:05 Відповісти
Охороняли, охороняли да не вихорошли.
Не бути граченку - грачем
А к соболю пришов пісєц.
30.04.2026 10:10 Відповісти
Наскільки пам'ятаю, існують наступні варіанти ураження цілі:
-ціль знищено;
-ціль уражено;
- ціль виснажено;
- ціль налякано до всрачки;
- ціль отримала легкий переляк
"...Отуто, здається, панове, була кумєдія ..."
30.04.2026 10:39 Відповісти
Стільки виросло дешевих "медіа-експердів" під славою СБУ та ГУР. Краще організували б та здійснили б таку "кумедію" чим чесати одне місце, як ті котики..
30.04.2026 10:50 Відповісти
Подоляцкий?
Одноразовий?
Скільки на лапу отримуєш за висери?
30.04.2026 10:55 Відповісти
це якраз реакція на дешеві висери диванних гостряків, що паплюжать чи применшують героїзм ЗСУ
30.04.2026 15:38 Відповісти
Дякуємо нашим хлопцям за дуже чудову роботу
по знищенню кацапорашистів на нашій землі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
30.04.2026 10:53 Відповісти
Надіюся керченське непорозуміння у вигляді моста впаде у воду
30.04.2026 11:19 Відповісти
Відео ні про що !
30.04.2026 13:28 Відповісти
З таким стрімким розвитком морських безпілотників, скоро звичайні військові кораблі відійдуть у минуле, як колись лінкори. Вважаю оці два укр корвета, які будуються у Туреччини - бабло вкинуте в нікуди. Де й куди вони будуть ходити - хз.
30.04.2026 14:11 Відповісти
Щос не видно влучань у кораблі.
30.04.2026 16:28 Відповісти
 
 