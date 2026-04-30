ВМС уразили російські катери "Соболь" та "Грачонок", що охороняли Керченський міст. ВIДЕО

Військово-морські сили ЗСУ завдали результативного удару по охороні стратегічно важливого для окупантів об'єкта. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч на сьогодні було уражено два російські катери, які безпосередньо залучалися до прикриття Керченського мосту.

За попередніми даними, під удар потрапили:

Патрульний сторожовий катер ФСБ РФ проєкту 12200 "Соболь";

Протидиверсійний катер проєкту 21980 "Грачонок".

Внаслідок атаки ворог зазнав як безповоротних, так і санітарних втрат серед особового складу, що перебував на бортах суден. Обидві одиниці флоту виконували завдання з охорони акваторії та протидії українським засобам ураження.

