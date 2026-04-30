ВМС уразили російські катери "Соболь" та "Грачонок", що охороняли Керченський міст. ВIДЕО
Військово-морські сили ЗСУ завдали результативного удару по охороні стратегічно важливого для окупантів об'єкта. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч на сьогодні було уражено два російські катери, які безпосередньо залучалися до прикриття Керченського мосту.
За попередніми даними, під удар потрапили:
-
Патрульний сторожовий катер ФСБ РФ проєкту 12200 "Соболь";
-
Протидиверсійний катер проєкту 21980 "Грачонок".
Внаслідок атаки ворог зазнав як безповоротних, так і санітарних втрат серед особового складу, що перебував на бортах суден. Обидві одиниці флоту виконували завдання з охорони акваторії та протидії українським засобам ураження.
/керівник Офісу Єрмака К. Буданов/22.04.2026/
Я так розумію, це були останні два катери кацапів, і БЕКи більш не потрібні?
То поділіться своїм баченням цього питання, а не порожньою заявою.
А ви як вважаєте, настав час продавати "надлишки" морських дронів?
Мене цікавить Ваша власна думка.
не до моря, зараз.
а про факт - є об'єкти для дайвінгу чи ні
Не бути граченку - грачем
А к соболю пришов пісєц.
-ціль знищено;
-ціль уражено;
- ціль виснажено;
- ціль налякано до всрачки;
- ціль отримала легкий переляк
"...Отуто, здається, панове, була кумєдія ..."
Одноразовий?
Скільки на лапу отримуєш за висери?
по знищенню кацапорашистів на нашій землі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼