РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5055 посетителей онлайн
Новости Флот россии в оккупированном Крыму
11 240 35

ВМС поразили российские катера "Соболь" и "Грачонок", охранявшие Керченский мост

Военно-морские силы ВСУ нанесли результативный удар по охране стратегически важного для оккупантов объекта. Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на сегодня были поражены два российских катера, которые непосредственно участвовали в прикрытии Керченского моста.

По предварительным данным, под удар попали:

  • Патрульный сторожевой катер ФСБ РФ проекта 12200 "Соболь";

  • Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок".

В результате атаки враг понес как безвозвратные, так и санитарные потери среди личного состава, находившегося на бортах судов. Обе единицы флота выполняли задачи по охране акватории и противодействию украинским средствам поражения.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

ВМС (1525) Черноморский флот РФ (1533) уничтожение (9696) дроны (6953)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
"Український оборонно-промисловий комплекс наразі не може вільно працювати на експорт, проте Україна може продавати те, чого вже в надлишку - наприклад, морські дрони."
/керівник Офісу Єрмака К. Буданов/22.04.2026/
Я так розумію, це були останні два катери кацапів, і БЕКи більш не потрібні?
показать весь комментарий
30.04.2026 09:30 Ответить
+8
Перед тим як спалити нпз чи нафтобазу ведеться тривала робота по зачистці маршруту від засобів захисту та протидії. Тобто щоб долетіла хочаб якась кількість дронів. Отже ми бачимо підготовку до ураження незаконної забудови?
показать весь комментарий
30.04.2026 09:49 Ответить
+5
А чому не сбу? Завжди все на морі уражають сбу. А тут вмс і без сбу. Дивина.
показать весь комментарий
30.04.2026 09:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"...вірю на слово..."
показать весь комментарий
30.04.2026 09:28 Ответить
Не вір на слово, подивись відео.
показать весь комментарий
30.04.2026 10:25 Ответить
на 00:19 видно, як ніби БЕК дає кулеметну чергу у бік корабля, чи не так?
показать весь комментарий
30.04.2026 10:27 Ответить
НІБИ да, а ніби ні
показать весь комментарий
30.04.2026 10:33 Ответить
А можно было показать до конца поражение второго катера, а то непонятно, попали в него или нет.. Хамасовцы часто показывали видео как их дроны "поражают" израильские танки, а концовку обрезают и говорят что "уничтожили" тысячу танков, а на самом деле повредили несколько танков - и всё..
показать весь комментарий
30.04.2026 13:01 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2026 09:30 Ответить
Звісно, Ви все правильно розумієте, сидячи вдома на дивані.
показать весь комментарий
30.04.2026 09:57 Ответить
А з вашого дивану це виглядає інакше?
То поділіться своїм баченням цього питання, а не порожньою заявою.
показать весь комментарий
30.04.2026 10:01 Ответить
А я не пишу про те, чого не знаю. Зрештою, у мене немає методичного посібника.
показать весь комментарий
30.04.2026 10:20 Ответить
У мене теж немає методичного посібника, але власна думка є.
А ви як вважаєте, настав час продавати "надлишки" морських дронів?
Мене цікавить Ваша власна думка.
показать весь комментарий
30.04.2026 10:29 Ответить
Якщо справді є надлишки, то чому б їх не продати, а виручені за них кошти вкласти в їх подальшу розробку та виробництво, або за ці ж гроші (у валюті) придбати те озброєння, якого в ЗСУ бракує.
показать весь комментарий
30.04.2026 11:03 Ответить
Це Ви з Германії написали?
показать весь комментарий
30.04.2026 12:55 Ответить
Так, з Німеччини. Що, я замало лайна накидав на вентилятор? Мабуть, це не дуже патріотично?
показать весь комментарий
30.04.2026 13:09 Ответить
А чому не сбу? Завжди все на морі уражають сбу. А тут вмс і без сбу. Дивина.
показать весь комментарий
30.04.2026 09:32 Ответить
сбу ловить торчков.
не до моря, зараз.
показать весь комментарий
30.04.2026 09:49 Ответить
ловить якось по-японські, хіровато
показать весь комментарий
30.04.2026 13:28 Ответить
так кораблики отріцатєльно всплилі чи ні?
показать весь комментарий
30.04.2026 09:35 Ответить
Трасери бачили?Динаміка відео, музон. Красіво ж, еге? І незворотні втрати і санітарні. А потопили, чи не потопили, то вже і не так важливо для красівого кіна.
показать весь комментарий
30.04.2026 09:39 Ответить
я не про кіно
а про факт - є об'єкти для дайвінгу чи ні
показать весь комментарий
30.04.2026 09:43 Ответить
Яка краса! Особливо ..."безповоротних"...
показать весь комментарий
30.04.2026 09:36 Ответить
"Малавата будєт! Малавата!" Хоча це більше психологічний удар по сакральній цілі. Як стратегічний об'єкт керчинський міст втратив своє значення після попередніх ударів. Орки більше покладаються на сухопутну залізницю через Мелітополь.
показать весь комментарий
30.04.2026 09:37 Ответить
Дронів дофіга, не має куди дівати. То катери атакують, то роздовбані десантні кораблі, які і так на ремонті стоять, то пів-року назад списані гідролітаки, зняті в кінці минулого століття з озброєння.
показать весь комментарий
30.04.2026 10:18 Ответить
Перед тим як спалити нпз чи нафтобазу ведеться тривала робота по зачистці маршруту від засобів захисту та протидії. Тобто щоб долетіла хочаб якась кількість дронів. Отже ми бачимо підготовку до ураження незаконної забудови?
показать весь комментарий
30.04.2026 09:49 Ответить
Эх, как вы яхту назовёте, так она и поплывёт, ну не водоплавающие то твари, шо грачи, шо соболя...
показать весь комментарий
30.04.2026 09:59 Ответить
Сопель і тарчтонок гудбай
показать весь комментарий
30.04.2026 10:05 Ответить
Охороняли, охороняли да не вихорошли.
Не бути граченку - грачем
А к соболю пришов пісєц.
показать весь комментарий
30.04.2026 10:10 Ответить
Наскільки пам'ятаю, існують наступні варіанти ураження цілі:
-ціль знищено;
-ціль уражено;
- ціль виснажено;
- ціль налякано до всрачки;
- ціль отримала легкий переляк
"...Отуто, здається, панове, була кумєдія ..."
показать весь комментарий
30.04.2026 10:39 Ответить
Стільки виросло дешевих "медіа-експердів" під славою СБУ та ГУР. Краще організували б та здійснили б таку "кумедію" чим чесати одне місце, як ті котики..
показать весь комментарий
30.04.2026 10:50 Ответить
Подоляцкий?
Одноразовий?
Скільки на лапу отримуєш за висери?
показать весь комментарий
30.04.2026 10:55 Ответить
це якраз реакція на дешеві висери диванних гостряків, що паплюжать чи применшують героїзм ЗСУ
показать весь комментарий
30.04.2026 15:38 Ответить
Дякуємо нашим хлопцям за дуже чудову роботу
по знищенню кацапорашистів на нашій землі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
30.04.2026 10:53 Ответить
Надіюся керченське непорозуміння у вигляді моста впаде у воду
показать весь комментарий
30.04.2026 11:19 Ответить
Відео ні про що !
показать весь комментарий
30.04.2026 13:28 Ответить
З таким стрімким розвитком морських безпілотників, скоро звичайні військові кораблі відійдуть у минуле, як колись лінкори. Вважаю оці два укр корвета, які будуються у Туреччини - бабло вкинуте в нікуди. Де й куди вони будуть ходити - хз.
показать весь комментарий
30.04.2026 14:11 Ответить
Щос не видно влучань у кораблі.
показать весь комментарий
30.04.2026 16:28 Ответить
 
 