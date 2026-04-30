ВМС поразили российские катера "Соболь" и "Грачонок", охранявшие Керченский мост

Военно-морские силы ВСУ нанесли результативный удар по охране стратегически важного для оккупантов объекта. Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на сегодня были поражены два российских катера, которые непосредственно участвовали в прикрытии Керченского моста.

По предварительным данным, под удар попали:

Патрульный сторожевой катер ФСБ РФ проекта 12200 "Соболь";

Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок".

В результате атаки враг понес как безвозвратные, так и санитарные потери среди личного состава, находившегося на бортах судов. Обе единицы флота выполняли задачи по охране акватории и противодействию украинским средствам поражения.

Читайте: Россияне оставили в Крыму только вспомогательный флот, а боевые корабли вывели, - ВМС