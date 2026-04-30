ВМС поразили российские катера "Соболь" и "Грачонок", охранявшие Керченский мост
Военно-морские силы ВСУ нанесли результативный удар по охране стратегически важного для оккупантов объекта. Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на сегодня были поражены два российских катера, которые непосредственно участвовали в прикрытии Керченского моста.
По предварительным данным, под удар попали:
-
Патрульный сторожевой катер ФСБ РФ проекта 12200 "Соболь";
-
Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок".
В результате атаки враг понес как безвозвратные, так и санитарные потери среди личного состава, находившегося на бортах судов. Обе единицы флота выполняли задачи по охране акватории и противодействию украинским средствам поражения.
/керівник Офісу Єрмака К. Буданов/22.04.2026/
Я так розумію, це були останні два катери кацапів, і БЕКи більш не потрібні?
То поділіться своїм баченням цього питання, а не порожньою заявою.
А ви як вважаєте, настав час продавати "надлишки" морських дронів?
Мене цікавить Ваша власна думка.
не до моря, зараз.
а про факт - є об'єкти для дайвінгу чи ні
Не бути граченку - грачем
А к соболю пришов пісєц.
-ціль знищено;
-ціль уражено;
- ціль виснажено;
- ціль налякано до всрачки;
- ціль отримала легкий переляк
"...Отуто, здається, панове, була кумєдія ..."
по знищенню кацапорашистів на нашій землі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼